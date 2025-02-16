Appendix - Cable Information
Type
Field
power
mw
dbm
cable
port
lid
port_name
vendor
oui
pn
sn
rev
length
type
supportedspeed
temperature
powerclass
nominalbitrate
cdrenabletxrx
inputeq
outputamp
outputemp
fw_version
attentuation_2.5_5_7_12
rx_power_type
rx_power.1.mw
rx_power.1.dbm
rx_power.2.mw
rx_power.2.dbm
rx_power.3.mw
rx_power.3.dbm
rx_power.4.mw
rx_power.4.dbm
tx_bias.1
tx_bias.2
tx_bias.3
tx_bias.4
tx_power.1.mw
tx_power.1.dbm
tx_power.2.mw
tx_power.2.dbm
tx_power.3.mw
tx_power.3.dbm
tx_power.4.mw
tx_power.4.dbm
cdr_tx_rx_loss_indicator
adaptive_equalization_fault
tx_rx_lol_indicator
temperature_alarm_and_warning
voltage_alarm_and_warning
rx_power_alarm_warning
tx_bias_alarm_and_warning
diag_supply_voltage
transmitter_technolog
eth_com_codes_ext
datacode
lot
tx_adaptive_equalization_freeze
rx_output_disable
tx_adaptive_equalization_enable