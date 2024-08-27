On This Page
Telemetry Data
URL
GET /cyber-ai/telemetry/counters?type=<type>
Allowed Types:
Link
Cable
Network
Tenant
Logical-server
Request Data
None
Response
{
"LinkDownedCounterExtended":
"Link Downed Counter Extended",
"MaxRetransmissionRate":
"Max Retransmission Rate",
"PortBufferOverrunErrors":
"Port Buffer Overrun Errors",
"PortDLIDMappingErrors":
"Port DLID Mapping Errors",
"PortFECCorrectableBlockCounter":
"Port FEC Correctable Block Counter",
"PortFECCorrectedSymbolCounter":
"Port FEC Corrected Symbol Counter",
"PortFECUncorrectableBlockCounter":
"Port FEC Uncorrectable Block Counter", ... }
URL
GET /cyber-ai/telemetry/network/traffic?period=<period_type>
Where period_type can be:
weekly_average
last_week
current_week
Request Data
none
Response
[ { "time": "06:00:00", "DOW": "Wed", "value": 50 }, { "time": "07:00:00", "DOW": "Wed", "value": 45 } ]
URL for tenant
GET /cyber-ai/telemetry/tenant/{tenant_id}/{counter}
URL filters:
From – retrieve alerts triggered within the last given time period:
?from=-<time>
Supported time units: h (for hours), d (for days), w (for weeks), m (for months). For example: ?from=-6h.
To – retrieve telemetry data for a given time point:
?to=-<time>
Request Data
none
Response
[ { "time": "06:00:00", "value": 45 }, { "time": "07:00:00", "value": 55 } ]
Response codes
Status
Description
200
Success
400
Bad Request (invalid argument)
URL
GET /cyber-ai/telemetry/tenant/network/{counter}
URL filters:
margin – retrieve telemetry data from a given time point:
?margin=<time>
Supported time units: h (for hours), d (for days), w (for weeks), m (for months). For example: ? margin=1d.
Time Per Tenant
?time_per_tenant=<tenant_id>
Request Data
none
Response
[ { "time": "06:00:00", "value": 45 }, { "time": "07:00:00", "value": 55 } ]
Response codes
Status
Description
200
Success
400
Bad Request (invalid argument)
URL for tenant
GET /cyber-ai/telemetry/logical-server/<logical_server_id>/{counter}
URL filters
From – retrieve telemetry data within the latest given time period
?from=-<time>Note
Supported time units: h (for hours), d (for days), w (for weeks) and m (for months). For example: ?from=-6h.
To – retrieve telemetry data for any given time point
?to=-<time>
Request data
none
Response
[ { "time": "2022-03-01 14:51:07.000000", "value": 1.1666666666666647e-254 }, { "time": "2022-03-01 15:51:07.000000", "value": 1.16668418566647e-182 } ]
Response codes
Status
Description
200
Success
400
Bad request
URL
GET /cyber-ai/telemetry/link/{node_id}
URL filters:
From – retrieve alerts triggered within the last given time period:
?from=-<time>
Supported time units: h (for hours), d (for days), w (for weeks), m (for months). For example: ?from=-1d.
Influencers
?influencers=<comma-separated list of influencers>
Average, return average data:
?average=["True"|"False"]
Request Data
none
Response
[ { "time": "06:00:00", "value": 45 }, { "time": "07:00:00", "value": 55 } ]
URL
GET /cyber-ai/telemetry/cable/{cable_id}/{influencer}
URL filters:
From – retrieve telemetry data within the last given time period:
?from=-<time>
Supported time units: h (for hours), d (for days), w (for weeks), m (for months). For example: ?from=-6h.
Probability – return all alerts with probability equal to, or greater than the given probability
?min_probability=<0-100>
Influencers:
?influencers=<comma-separated list of influencers>
Request Data
none
Response
{ "time": "06:00:00", "value": 45 }, { "time": "07:00:00", "value": 55 } ]