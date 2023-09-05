Changes and New Features History
|
Feature
|
Description
|
Rev 1.2.0
|
NVIDIA SHARP Software
|
Updated NVIDIA SHARP software version to v3.1.1.
|
UFM Package
|
Integrated with UFM version 6.11.0
|
UFM HA Package
|
Integrated with UFM HA version 4.0.0
|
UFM Logical Elements
|
UFM Logical Elements (Environments, Logical Servers, Networks) views are deprecated and will no longer be available starting from UFM v1.3.0(January 2023 release)
|
Rev 1.1.0
|
UFM Package
|
Integrated with UFM version 6.10.0
|
UFM HA Package
|
Integrated with UFM HA version 3.0.0
|
Chassis Health
|
Added support for chassis health monitoring
|
Rev 1.0.0
|
UFM Package
|
Integrate with UFM version 6.9.0
|
UFM HA Package
|
Integrate with UFM HA version 2.0.0
|
UFM Plugins
|
Pluggable platform for advanced functionality and third-party plugins.