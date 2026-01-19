NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v1.6.16 LTS (2023 LTS U6)
Installation Notes

Supported NVIDIA Externally Managed Switches

Type

Model

Latest Tested Firmware Version

NDR switches

  • MQM9790

31.2010.6102

HDR switches

  • MQM8790

27.2010.6102

EDR switches

  • SB7790

  • SB7890

15.2010.5108

FDR switches

  • SX6025

  • SX6015

  • SX6005

11.2000.1142

Supported NVIDIA Internally Managed Switches

Type

Model

Latest Tested OS Version

NDR switches

  • MQM9700

MLNX-OS 3.11.1014

HDR switches

  • MQ8700

  • MCS8500

  • TQ8100-HS2F

  • TQ8200-HS2F

MLNX-OS 3.11.1014

EDR switches

  • SB7700

  • SB7780

  • SB7800

  • CS7500

  • CS7510

  • CS7520

MLNX-OS 3.10.5002

FDR switches

  • SX6012

  • SX6018

  • SX6036

  • SX6506

  • SX6512

  • SX6518

  • SX6536

  • SX1012

  • SX6710

  • SX6720

  • SX1700

  • SX1710

MLNX-OS 3.8.1054

Note

For supported HCAs per MLNX_OFED version, please refer to MLNX_OFED Release Notes.

UFM GUI Client Requirements

The platform and GUI requirements are detailed in the following tables:

Platform

Details

Browser

Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera or Safari

Memory

  • Minimum: 6 GB

  • Recommended: 16 GB

UFM SM Version

Platform

Type and Version

SM

UFM package includes SM version 5.17.2


UFM NVIDIA SHARP Software Version

Platform

Type and Version

NVIDIA® Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™

UFM package includes NVIDIA SHARP software version 3.5.1


