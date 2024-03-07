Changes and New Features
|
Feature
|
Description
|
UFM SM
|
New routing algorithm for asymmetric QFT topologies
|
UFM Package
|
Integrated with UFM version 6.15.2-6
|
UFM HA Package
|
Integrated with UFM HA version 5.3.1-2
|
UFM OS
|
Integrated with UFM OS version 23.11.18-2
|
MFT Package
|
Integrated with MFT version mft-4.26.1-3
|
MLNX_OFED
|
Integrated with MLNX_OFED version 23.07-0.5.1
|
Firmware
|
Integrated with firmware version XX.38.2104 to resolve HCA overheating issue
For UFM Enterprise Changes and New Features, please refer to the UFM Enterprise User Manual.