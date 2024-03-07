NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v1.6.2
Changes and New Features

Feature

Description

UFM SM

New routing algorithm for asymmetric QFT topologies

UFM Package

Integrated with UFM version 6.15.2-6

UFM HA Package

Integrated with UFM HA version 5.3.1-2

UFM OS

Integrated with UFM OS version 23.11.18-2

MFT Package

Integrated with MFT version mft-4.26.1-3

MLNX_OFED

Integrated with MLNX_OFED version 23.07-0.5.1

Firmware

Integrated with firmware version XX.38.2104 to resolve HCA overheating issue

For UFM Enterprise Changes and New Features, please refer to the UFM Enterprise User Manual.
