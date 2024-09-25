Bug Fixes in This Release

NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v1.6.6 LTS (2023 LTS U3)
Note

Security Hardening Enhancements: This release contains important reliability improvements and security hardening enhancements. NVIDIA recommends upgrading your devices' software to this release to improve the devices’ software security and reliability.

4040154
Description: Fixed issue where REST API modification of partitions configuration causes PARSE ERROR and fabric flap

Keywords: REST API, Partition Modification, Parse Error, Fabric Flap

Discovered in release: v1.6.1
