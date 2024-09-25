Bug Fixes in This Release
Note
Security Hardening Enhancements: This release contains important reliability improvements and security hardening enhancements. NVIDIA recommends upgrading your devices' software to this release to improve the devices’ software security and reliability.
Ref #
Description
|
4040154
|
Description: Fixed issue where REST API modification of partitions configuration causes PARSE ERROR and fabric flap
|
Keywords: REST API, Partition Modification, Parse Error, Fabric Flap
|
Discovered in release: v1.6.1