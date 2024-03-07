NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v1.7.0
Bug Fixes in This Release

Ref #

Description

3754940

Description: UFM upgrade and ufm_ha_cluster configuration wiped the operating system

Keywords: UFM Upgrade, ufm_ha_cluster, OS, Wipe

Discovered in Release: 1.6.2

3752196

Description: Intermittent UFM REST API Failures

Keywords: REST API, Failure

Discovered in Release: 1.6.1

3758874

Description: manage_the_unmanaged tool failure

Keywords: manage_the_unmanaged, Failure

Discovered in Release: 1.6.2

Refer to UFM Enterprise Software Release Notes for further Bug Fixes.
