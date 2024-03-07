Bug Fixes in This Release
|
Ref #
|
Description
|
3754940
|
Description: UFM upgrade and ufm_ha_cluster configuration wiped the operating system
|
Keywords: UFM Upgrade, ufm_ha_cluster, OS, Wipe
|
Discovered in Release: 1.6.2
|
3752196
|
Description: Intermittent UFM REST API Failures
|
Keywords: REST API, Failure
|
Discovered in Release: 1.6.1
|
3758874
|
Description: manage_the_unmanaged tool failure
|
Keywords: manage_the_unmanaged, Failure
|
Discovered in Release: 1.6.2
Refer to UFM Enterprise Software Release Notes for further Bug Fixes.