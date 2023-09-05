Plugin Management API

[ { "name" : "tfs" , "is_added" : false , "enabled" : "No" , "tag" : "NA" , "shared_volumes" : "NA" , "port" : "NA" , "status" : "stopped" , "ui_config" :{}, "httpd_conf_file" : "Not present" , "capabilities" :[ "add" ], "tags" :[ "latest" ] } ]