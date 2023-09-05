On This Page
Plugin Management API
Description – Returns information about all loaded plugins
Request URL – GET /ufmRest/plugin
Response:
[ {
"name":
"tfs",
"is_added":
false,
"enabled":
"No",
"tag":
"NA",
"shared_volumes":
"NA",
"port":
"NA",
"status":
"stopped",
"ui_config":{},
"httpd_conf_file":
"Not present",
"capabilities":[
"add"],
"tags":[
"latest"] } ]
Status Codes:
200 – Ok
Description – Adds a plugin
Request URL – POST /ufmRest/plugin/<plugin-name>/run/add
Request Data:
{
" plugin-tag ":
"<tag-version>"}
Response: Redirect to job id
Status Codes:
200 – Ok
Description – Removes a plugin
Request URL – POST /ufmRest/plugin/<plugin-name>/run/remove
Response: Redirect to job id
Status Codes:
200 – Ok
Description – Disables a plugin
Request URL – POST /ufmRest/plugin/<plugin-name>/run/disable
Response: Redirect to job id
Status Codes:
200 – Ok
Description – Enables a plugin
Request URL – POST /ufmRest/plugin/<plugin-name>/run/enable
Response: Redirect to job id
Status Codes:
200 – Ok