NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.12.1
Plugin Management API

Get All Plugins

  • Description – Returns information about all loaded plugins

  • Request URL – GET /ufmRest/plugin

  • Response:

    [ 
 { 
"name":"tfs", 
"is_added":false, 
"enabled":"No", 
"tag":"NA", 
"shared_volumes":"NA", 
"port":"NA", 
"status":"stopped", 
"ui_config":{}, 
"httpd_conf_file":"Not present", 
"capabilities":["add"], 
"tags":["latest"] 
  } 
 ] 

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Add Plugin

  • Description – Adds a plugin

  • Request URL – POST /ufmRest/plugin/<plugin-name>/run/add

  • Request Data:

    " plugin-tag ":"<tag-version>" 
}

  • Response: Redirect to job id

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Remove Plugin

  • Description – Removes a plugin

  • Request URL – POST /ufmRest/plugin/<plugin-name>/run/remove

  • Response: Redirect to job id

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Disable Plugin

  • Description – Disables a plugin

  • Request URL – POST /ufmRest/plugin/<plugin-name>/run/disable

  • Response: Redirect to job id

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Enable Plugin

  • Description – Enables a plugin

  • Request URL – POST /ufmRest/plugin/<plugin-name>/run/enable

  • Response: Redirect to job id

  • Status Codes:

    • 200 – Ok
