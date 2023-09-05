On This Page
System Log REST API
This API allows users to access and update the system log configurations in UFM.
URL – GET /ufmRest/app/syslog
Request Data – N/A
Response Example
{ "active":true, "destination":"/var/log/", "level":"WARNING", "ufm_log":true, "events_log":false }
Response codes –
200 – OK
URL – PUT /ufmRest/app/syslog
Request Data
{ "active": false, "destination": "local", "level":"ERROR", "ufm_log":true, "events_log":true }
Response Example – N/A
Response codes –
200 – OK
400 – BAD REQUEST