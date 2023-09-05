NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.13.0
Get Application Object Collection Versioning

  • Request URL – GET /ufmRest/app/versioning

  • Request Content Type – Application/json

  • Response

    {
  "event_policies_version": 216,
  "sites_version": 1457,
  "alarms_version": 25296,
  "traps_version": 41392,
  "templates_version": 4,
  "users_version": 3,
  "servers_version": 3762,
  "switches_version": 225,
  "ports_version": 1782,
  "links_version": 198,
  "modules_version": 198,
  "submodules_version": 0,
  "mirror_template_version": 0,
  "saps_version": 6,
  "groups_version": 24,
  "objects_groups_version": 6,
  "smconfs_version": 1
}

