Get Application Object Collection Versioning
Request URL – GET /ufmRest/app/versioning
Request Content Type – Application/json
Response
{ "event_policies_version": 216, "sites_version": 1457, "alarms_version": 25296, "traps_version": 41392, "templates_version": 4, "users_version": 3, "servers_version": 3762, "switches_version": 225, "ports_version": 1782, "links_version": 198, "modules_version": 198, "submodules_version": 0, "mirror_template_version": 0, "saps_version": 6, "groups_version": 24, "objects_groups_version": 6, "smconfs_version": 1 }