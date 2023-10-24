NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.14.1
Document Revision History

Revision

Nate

Description

6.14.1

Aug 29, 2023

Updated:

Added:

Subnet Merger REST APIs

6.14.0

Aug 10, 2023

Updated:

Added:

6.13.1

May 18, 2023

No change

6.13.0

May 5, 2023

Updated:

Added:

6.12.1

Feb 19, 2023

No changes

6.12.0

Feb 6, 2023

Updated:

Added:

6.11.1

Dec, 2022

Removed Logical Server (LS) Auditing REST API

6.11.0

Nov, 2022

Added:

Updated:

6.10.0

Jul, 2022

Added:

Aug, 2022

Updated:

6.9.0

Apr, 2022

Added:

6.8.0

Nov, 2021

Added:

Updated:
