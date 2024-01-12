Document Revision History

NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.15.2
Revision

Nate

Description

6.15.2

Jan 5, 2024

Updated NVIDIA SHARP REST API

6.15.1

Dec 12, 2023

Added the following sections under NDT Plugin REST API:

  • Configure Cable Validation Plugin Connection

  • Get Cable Validation Plugin Connectivity Status

  • Get Cable Validation Report

6.15.0

Nov 5, 2023

Updated:

Added:

6.14.1

Aug 29, 2023

Updated:

Added:

Subnet Merger REST APIs

6.14.0

Aug 10, 2023

Updated:

Added:

6.13.1

May 18, 2023

No change

6.13.0

May 5, 2023

Updated:

Added:

6.12.1

Feb 19, 2023

No changes

6.12.0

Feb 6, 2023

Updated:

Added:

6.11.1

Dec, 2022

Removed Logical Server (LS) Auditing REST API

6.11.0

Nov, 2022

Added:

Updated:

6.10.0

Jul, 2022

Added:

Aug, 2022

Updated:

6.9.0

Apr, 2022

Added:
