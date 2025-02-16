Access Tokens API
Description – returns information on all created tokens by the user
Request URL –
GET /ufmRest/app/tokens
Response:
[ { "access_token": "czQYeCfKIeXqlwSqtorunOPysaSp2r", "revoked": false, "issued_at": 1637067961, "expires_in": 315360000, "username": "admin" } ]
Status Codes:
200 – Ok
Description – Create a new token
Request URL –
POST /ufmRest/app/tokens
Response:
{ "access_token": "czQYeCfKIeXqlwSqtorunOPysaSp2r", "revoked": false, "issued_at": 1637067961, "expires_in": 315360000, "username": "admin" }
Status Codes:
200 – Ok
Description – Revoke a specific token
Request URL –
POST /ufmRest/app/tokens/revoke
Request Content Type – Multipart/form-dataNote
token: oiR3v37KxscBKfemvMnXzgazqZD15Z
Status Codes:
200 – Ok
404 – Not Found
The access token should be attached in the header of the API request as the following example:
To get all fabric events using the token based authentication:
URL /ufmRestV3/app/events
Headers: {… Authorization: Basic <access_token> …}