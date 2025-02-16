Document Revision History

NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.16.0-5
Revision

Nate

Description

6.16.0-5

Feb 16, 2025

No changes

6.16.0

Feb 8, 2024

Updated:

6.15.2

Jan 5, 2024

No changes

6.15.1

Dec 12, 2023

Added the following sections under NDT Plugin REST API:

  • Configure Cable Validation Plugin Connection

  • Get Cable Validation Plugin Connectivity Status

  • Get Cable Validation Report

6.15.0

Nov 5, 2023

Updated:

Added:

6.14.1

Aug 29, 2023

Updated:

Added:

Subnet Merger REST APIs

6.14.0

Aug 10, 2023

Updated:

Added:

6.13.1

May 18, 2023

No change

6.13.0

May 5, 2023

Updated:

Added:

6.12.1

Feb 19, 2023

No changes

6.12.0

Feb 6, 2023

Updated:

Added:

6.11.1

Dec, 2022

Removed Logical Server (LS) Auditing REST API

6.11.0

Nov, 2022

Added:

Updated:

6.10.0

Jul, 2022

Added:

Aug, 2022

Updated:

6.9.0

Apr, 2022

Added:
