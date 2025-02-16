NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.16.0-5
Events to FluentD Streaming (EFS) Plugin REST API

The following authentication types are supported:

  • basic (/ufmRest)

  • client (/ufmRestV2)

  • token (/ufmRestV3)

Get Streaming Configurations

  • Description: Get the current streaming configurations

  • URL: GET ufmRest/plugin/efs/conf

  • Request Data: N/A

  • Response:

    {
 "UFM-syslog-endpoint": {
     "host": "127.0.0.1",
     "port": 5140
 },
 "fluent-bit-endpoint": {
     "destination_host": "127.0.0.1",
     "destination_port": 24226,
     "enabled": true,
     "message_tag_name": "ufm_syslog",
     "source_port": 24227
 },
 "logs-config": {
     "log_file_backup_count": 5,
     "log_file_max_size": 10485760,
     "logs_file_name": "/log/efs.log",
     "logs_level": "INFO"
 },
 "streaming": {
     "enabled": false
 },
 "syslog-destination-endpoint": {
     "enabled": false,
     "host": "127.0.0.1",
     "port": 514
 }
}

Update Streaming Configurations

  • Description: Update the current streaming configurations

  • URL: PUT ufmRest/plugin/efs/conf

  • Request Data:

    {
 "UFM-syslog-endpoint": {
     "host": "127.0.0.1",
     "port": 5140
 },
 "fluent-bit-endpoint": {
     "destination_host": "127.0.0.1",
     "destination_port": 24226,
     "enabled": true,
     "message_tag_name": "ufm_syslog",
     "source_port": 24227
 },
 "logs-config": {
     "log_file_backup_count": 5,
     "log_file_max_size": 10485760,
     "logs_file_name": "/log/efs.log",
     "logs_level": "INFO"
 },
 "streaming": {
     "enabled": false
 },
 "syslog-destination-endpoint": {
     "enabled": false,
     "host": "127.0.0.1",
     "port": 514
 }
}

  • Response: string “set configurations has been done successfully”

  • Status Codes:

    • 200 – Ok.

    • 400 – bad request (bad or missing parameters).
