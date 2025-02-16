NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.16.0-5
Roles Access Control

Get Rest APIs

  • Description – Returns all Rest APIs in UFM.

  • Request URL – GET /ufmRest/app/roles_access_control/rest_apis

  • Response:

    [ 
    {
        "route": "/monitoring/start",
        "method": "POST"
    }
 ]

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Get All Roles

  • Description – Returns all roles.

  • Request URL – GET /ufmRest/app/roles_access_control/roles

  • Response:

    ] [
    {
        "name": "Read_only",
        "allowed_urls": {
            "/monitoring/start": [
                "POST"
            ],
            "/monitoring/session/<session_id>": [
                "PUT",
                "DELETE",
                "GET"
            ]}
}  }

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Get Role by Name

  • Description – Returns a specific role.

  • Request URL – GET /ufmRest/app/roles_access_control/roles/<role_name>

  • Response:

    ] {
        "name": "Read_only",
        "allowed_urls": {
            "/monitoring/start": [
                "POST"
            ],
            "/monitoring/session/<session_id>": [
                "PUT",
                "DELETE",
                "GET"
            ]}
}  }

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Create New Role

  • Description – Creates a new role.

  • Request URL – POST /ufmRest/app/roles_access_control/roles

  • Request Data:

     {
 "name":"Role_Name",
 "allowed_urls":{"/monitoring/attribute_values":["GET"]}
 }

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

    Update Role

    • Description – Updates a role.

    • Request URL – PUT /ufmRest/app/roles_access_control/roles/<role-name>

    • Request Data:

       {
 "allowed_urls":{"/monitoring/attribute_values":["GET"]}
 }

    • Status Codes:

      • 200 – Ok

    Delete Role

    • Description – Deletes a role.

    • Request URL –DELETE /ufmRest/app/roles_access_control/roles/<role-name>

    • Status Codes:

      • 200 – Ok
