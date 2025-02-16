NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.16.0-5
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.16.0-5  System Log REST API

On This Page

System Log REST API

This API allows users to access and update the system log configurations in UFM.

Get Syslog Configurations

  • URL – GET /ufmRest/app/syslog

  • Request Data – N/A

  • Response Example

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
   "active":true,
   "destination":"/var/log/",
   "level":"WARNING",
   "ufm_log":true,
   "events_log":false
}

  • Response codes –

    • 200 – OK

Update Syslog Configurations

  • URL – PUT /ufmRest/app/syslog

  • Request Data

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
   "active": false,
   "destination": "local",
   "level":"ERROR",
   "ufm_log":true,
   "events_log":true
}

  • Response Example – N/A

  • Response codes –

    • 200 – OK

    • 400 – BAD REQUEST
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Feb 16, 2025
content here