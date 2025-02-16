On This Page
UFM Configuration REST API
Description – Returns UFM configuration details, such as whether the feature is activated or not, and more.
Request URL – GET / ufmRest/app/ufm_config
Request Content Type – Application/json
Response
default_session_interval:
30disabled_features: [
"UsageStatistics"] ha_mode:
"Disabled"ha_standby_node: [] is_local_user:
true..
Status Code:
200 – Ok
Description – Updates sections within the gv.cfg file. Please note that not all sections and properties can to be modified.
Request URL – PUT / ufmRest/app/ufm_config
Request Content Type – Application/json
Response: Text
Request Data
<section name>:{ <property>:<value> }
Status Code:
200 – Ok