Events REST API

{ "id" : 97227 , "name" : "New MCast Group Created" , "type" : "Site" , "event_type" : "66" , "severity" : "Info" , "timestamp" : "2024-05-28 08:09:05" , "counter" : "N/A" , "category" : "Fabric Notification" , "object_name" : "default" , "object_path" : "default(2)" , "write_to_syslog" : false , "description" : "New MCast group is created: ff12601bffff0000, 1ffd9acbf" }