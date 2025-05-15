Jobs REST API
Description – these interfaces allow users to retrieve various sorts of jobs data in UFM
Request URL – /ufmRest/jobs
Main Operations
Operation
Request URL
All jobs
GET /ufmRest/jobs
Specific jobs
GET /ufmRest/jobs/<List of JobIDs>*
Job information
GET /ufmRest/jobs/job-id/info
Job information in JSON
GET /ufmRest/jobs/job-id/info?type=full_json
Sub jobs of a specific job
GET /ufmRest/jobs/job_Id?advanced_information=true
Parent jobs only
GET /ufmRest/jobs?parent_id=null
Jobs for system
GET /ufmRest/jobs?object_ids=<list_of_systems>*
Jobs for operation
GET /ufmRest/jobs?operation=operation_name
Jobs with a specific status
GET /ufmRest/jobs?status=job_status
Update job status
PUT /ufmrest/jobs/status=Aborted
Delete a job
DELETE /ufmRest/jobs/<job-id>
Abort all jobs
POST /ufmRest/jobs/abortallNote
*Values are separated with commas. e.g.1,2,3
Request Data – N/A
Response Example
{
"Status":
"Completed",
"Foreground":
true,
"Description":
" Shows SNMP settings and status",
"RelatedObjects": [
"10.209.36.140"],
"Created":
"2017-04-25 14:50:29",
"LastUpdated":
"2017-04-25 14:50:36",
"Summary": "show snmp\n\nSNMP enabled: yes\nSNMP port:
161\nSystem contact: \nSystem location: \n\nRead-only communities:\n
public\n\nRead-write communities:\n (none)\n\nInterface listen enabled: yes\nNo Listen Interfaces.\n",
"CreatedBy":
"admin",
"Progress":
100,
"Operation":
"Provisioning",
"ID":
"1.1"}
If an invalid or a non-existing system or job ID were specified, an empty list is returned.
Status Codes
200 – successful operation
404 – not found