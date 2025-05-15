On This Page
Ports REST API
Important: For InfiniBand network devices that support port labels (e.g., XDR, NDR switches, HCAs of type ConnectX-6 or later), the port
dname
will include port labels (e.g.,
"dname": "1/3/1"
). For other types, only the port number will be displayed.
Description – returns information about all ports in the fabric, ports of a specific system, or all active and external ports in the fabric
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports
Main Operations
Get all ports
Get port/s by name
Get all ports of a system
Get all active ports
Get all external ports
Get All Ports
Description – lists all ports in the fabric
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports
Request Content Type – Application/json
Response – Get all ports by system type (/ufmRest/resources/ports?sys_type=Switch).
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
52,
"external_number":
52,
"physical_state":
"Polling",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/26/2",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
34,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Down",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"N/A",
"severity":
"Info",
"active_speed":
null,
"enabled_speed": [],
"supported_speed": [],
"active_width":
null,
"enabled_width": [],
"supported_width": [],
"dname":
"1/26/2",
"peer_node_name":
"N/A",
"peer":
"N/A",
"peer_node_guid":
"N/A",
"systemID":
"900a840300ac8c40",
"node_description":
"sw-ufm-ndr03:1/26/2",
"label":
"1/26/2",
"name":
"900a840300ac8c40_52",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
"N/A",
"peer_guid":
"N/A",
"peer_node_description":
"N/A",
"guid":
"900a840300ac8c40",
"system_name":
"sw-ufm-ndr03",
"system_ip":
"10.209.226.152",
"peer_ip":
"N/A",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
64,
"external_number":
64,
"physical_state":
"Polling",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/32/2",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
34,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Down",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"N/A",
"severity":
"Info",
"active_speed":
null,
"enabled_speed": [],
"supported_speed": [],
"active_width":
null,
"enabled_width": [],
"supported_width": [],
"dname":
"1/32/2",
"peer_node_name":
"N/A",
"peer":
"N/A",
"peer_node_guid":
"N/A",
"systemID":
"900a840300ac8c40",
"node_description":
"sw-ufm-ndr03:1/32/2",
"label":
"1/32/2",
"name":
"900a840300ac8c40_64",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
"N/A",
"peer_guid":
"N/A",
"peer_node_description":
"N/A",
"guid":
"900a840300ac8c40",
"system_name":
"sw-ufm-ndr03",
"system_ip":
"10.209.226.152",
"peer_ip":
"N/A",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
40,
"external_number":
40,
"physical_state":
"Polling",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/20/2",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
34,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Down",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"N/A",
"severity":
"Info",
"active_speed":
null,
"enabled_speed": [],
"supported_speed": [],
"active_width":
null,
"enabled_width": [],
"supported_width": [],
"dname":
"1/20/2",
"peer_node_name":
"N/A",
"peer":
"N/A",
"peer_node_guid":
"N/A",
"systemID":
"900a840300ac8c40",
"node_description":
"sw-ufm-ndr03:1/20/2",
"label":
"1/20/2",
"name":
"900a840300ac8c40_40",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
"N/A",
"peer_guid":
"N/A",
"peer_node_description":
"N/A",
"guid":
"900a840300ac8c40",
"system_name":
"sw-ufm-ndr03",
"system_ip":
"10.209.226.152",
"peer_ip":
"N/A",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null},...
Response with brief flag (/ufmRest/resources/ports?active=true&page_number=1&rpp=10&sorting=system_name[asc],dname[asc])
{
"total_resources":
41,
"filtered_resources":
41,
"num_of_pages":
5,
"first_index":
1,
"last_index":
10,
"data": [ {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Computer: r-dcs96 / HCA-1/1",
"tier":
1,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
4660,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"36",
"severity":
"Critical",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_36",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"1070fd030071aa4e",
"node_description":
"r-dcs96 HCA-3",
"label":
"N/A",
"name":
"1070fd030071aa4e_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
31,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:36",
"guid":
"1070fd030071aa4e",
"system_name":
"r-dcs96",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"10.209.37.95",
"system_capabilities": [
"mark_device_unhealthy"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Computer: r-dmz-ufm128 / HCA-1/1",
"tier":
1,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
14,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"3",
"severity":
"Critical",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"peer":
"a088c2030078231c_3",
"peer_node_guid":
"a088c2030078231c",
"systemID":
"ec0d9a03008cc956",
"node_description":
"r-dmz-ufm128 HCA-1",
"label":
"N/A",
"name":
"ec0d9a03008cc956_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
13,
"peer_guid":
"a088c2030078231c",
"peer_node_description":
"r-dmz-ufm-sw49:3",
"guid":
"ec0d9a03008cc956",
"system_name":
"r-dmz-ufm128",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"10.209.37.226",
"system_capabilities": [
"mark_device_unhealthy"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Computer: r-dmz-ufm131 / HCA-1/1",
"tier":
1,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
1,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"2",
"severity":
"Critical",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_2",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"1070fd03000b22c4",
"node_description":
"r-dmz-ufm131 mlx5_0",
"label":
"N/A",
"name":
"1070fd03000b22c4_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
31,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:2",
"guid":
"1070fd03000b22c4",
"system_name":
"r-dmz-ufm131",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"10.209.37.95",
"system_capabilities": [],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Switch: r-dmz-ufm-sw49 / 1",
"tier":
2,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
13,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"3",
"severity":
"Minor",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"1",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_3",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"a088c2030078231c",
"node_description":
"r-dmz-ufm-sw49:1",
"label":
"N/A",
"name":
"a088c2030078231c_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
31,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:3",
"guid":
"a088c2030078231c",
"system_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"system_ip":
"10.209.37.226",
"peer_ip":
"10.209.37.95",
"system_capabilities": [
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null} ]...
Status Codes
200 – OK
Get Port/s by Name
Description – get specific port/s using their names
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports/<port-name1>,<port-name2>,…
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
40,
"external_number":
40,
"physical_state":
"Polling",
"path":
"default(5) / Switch: r-ufm-sw95 / 40",
"tier":
2,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
31,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Down",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"N/A",
"severity":
"Info",
"active_speed":
null,
"enabled_speed": [],
"supported_speed": [],
"active_width":
null,
"enabled_width": [],
"supported_width": [],
"dname":
"40",
"peer_node_name":
"N/A",
"peer":
"N/A",
"peer_node_guid":
"N/A",
"systemID":
"b8599f0300fc6de4",
"node_description":
"r-ufm-sw95:40",
"label":
"N/A",
"name":
"b8599f0300fc6de4_40",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
"N/A",
"peer_guid":
"N/A",
"peer_node_description":
"N/A",
"guid":
"b8599f0300fc6de4",
"system_name":
"r-ufm-sw95",
"system_ip":
"10.209.37.95",
"peer_ip":
"N/A",
"system_capabilities": [
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
36,
"external_number":
36,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Switch: r-ufm-sw95 / 36",
"tier":
4,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
31,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"HCA-1/1",
"severity":
"Minor",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"36",
"peer_node_name":
"r-dcs96",
"peer":
"1070fd030071aa4e_1",
"peer_node_guid":
"1070fd030071aa4e",
"systemID":
"b8599f0300fc6de4",
"node_description":
"r-ufm-sw95:36",
"label":
"N/A",
"name":
"b8599f0300fc6de4_36",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
4660,
"peer_guid":
"1070fd030071aa4e",
"peer_node_description":
"r-dcs96 HCA-3",
"guid":
"b8599f0300fc6de4",
"system_name":
"r-ufm-sw95",
"system_ip":
"10.209.37.95",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null} ]
Code Status
200 – OK
404 – NOT FOUND—port not found (by name)
Get All System Ports
Description – lists all ports of a specific system
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?system=<system-name>
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Polling",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr04 / 1/1/1",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
41,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Down",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"N/A",
"severity":
"Info",
"active_speed":
null,
"enabled_speed": [],
"supported_speed": [],
"active_width":
null,
"enabled_width": [],
"supported_width": [],
"dname":
"1/1/1",
"peer_node_name":
"N/A",
"peer":
"N/A",
"peer_node_guid":
"N/A",
"systemID":
"9c0591030085abc0",
"node_description":
"sw-ufm-ndr04:1/1/1",
"label":
"1/1/1",
"name":
"9c0591030085abc0_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
"N/A",
"peer_guid":
"N/A",
"peer_node_description":
"N/A",
"guid":
"9c0591030085abc0",
"system_name":
"sw-ufm-ndr04",
"system_ip":
"10.209.226.229",
"peer_ip":
"N/A",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
2,
"external_number":
2,
"physical_state":
"Polling",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr04 / 1/1/2",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
41,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Down",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"N/A",
"severity":
"Info",
"active_speed":
null,
"enabled_speed": [],
"supported_speed": [],
"active_width":
null,
"enabled_width": [],
"supported_width": [],
"dname":
"1/1/2",
"peer_node_name":
"N/A",
"peer":
"N/A",
"peer_node_guid":
"N/A",
"systemID":
"9c0591030085abc0",
"node_description":
"sw-ufm-ndr04:1/1/2",
"label":
"1/1/2",
"name":
"9c0591030085abc0_2",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
"N/A",
"peer_guid":
"N/A",
"peer_node_description":
"N/A",
"guid":
"9c0591030085abc0",
"system_name":
"sw-ufm-ndr04",
"system_ip":
"10.209.226.229",
"peer_ip":
"N/A",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
3,
"external_number":
3,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr04 / 1/2/1",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
41,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"1/2/2",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"NDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"1/2/1",
"peer_node_name":
"sw-ufm-ndr03",
"peer":
"900a840300ac8c40_4",
"peer_node_guid":
"900a840300ac8c40",
"systemID":
"9c0591030085abc0",
"node_description":
"sw-ufm-ndr04:1/2/1",
"label":
"1/2/1",
"name":
"9c0591030085abc0_3",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
34,
"peer_guid":
"900a840300ac8c40",
"peer_node_description":
"sw-ufm-ndr03:1/2/2",
"guid":
"9c0591030085abc0",
"system_name":
"sw-ufm-ndr04",
"system_ip":
"10.209.226.229",
"peer_ip":
"10.209.226.152",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null} .... ]
Code Status
200 – OK
Get All Active Ports
Description – lists all active ports of a specific system, or for all systems
Request URL
GET /ufmRest/resources/ports?active=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>
or
GET /ufmRest/resources/ports?system=<system-name>&active=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Computer: r-dmz-ufm134 / HCA-1/1",
"tier":
1,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
120,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"4",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_4",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"1070fd03000b22f8",
"node_description":
"r-dmz-ufm134 mlx5_0",
"label":
"N/A",
"name":
"1070fd03000b22f8_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
31,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:4",
"guid":
"1070fd03000b22f8",
"system_name":
"r-dmz-ufm134",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"10.209.37.95",
"system_capabilities": [],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Computer: r-dmz-ufm131 / HCA-1/1",
"tier":
1,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
1,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"2",
"severity":
"Critical",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_2",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"1070fd03000b22c4",
"node_description":
"r-dmz-ufm131 mlx5_0",
"label":
"N/A",
"name":
"1070fd03000b22c4_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
31,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:2",
"guid":
"1070fd03000b22c4",
"system_name":
"r-dmz-ufm131",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"10.209.37.95",
"system_capabilities": [],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Computer: r-dmz-ufm137 / HCA-1/1",
"tier":
1,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
18,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"39",
"severity":
"Critical",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR10",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_39",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"1070fd03000b22cc",
"node_description":
"r-dmz-ufm137 HCA-1",
"label":
"N/A",
"name":
"1070fd03000b22cc_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
31,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:39",
"guid":
"1070fd03000b22cc",
"system_name":
"r-dmz-ufm137",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"10.209.37.95",
"system_capabilities": [
"mark_device_unhealthy"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null} ... ]
Code Status
200 – OK
Get All External Ports
Description – lists all external ports of a specific system, or for all systems
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?external=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Computer: r-dcs96 / HCA-1/1",
"tier":
1,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
4660,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"36",
"severity":
"Critical",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_36",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"1070fd030071aa4e",
"node_description":
"r-dcs96 HCA-3",
"label":
"N/A",
"name":
"1070fd030071aa4e_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
31,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:36",
"guid":
"1070fd030071aa4e",
"system_name":
"r-dcs96",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"10.209.37.95",
"system_capabilities": [
"mark_device_unhealthy"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
2,
"external_number":
2,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Computer: r-dcs96 / HCA-1/2",
"tier":
1,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
24,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"19",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/2",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"peer":
"a088c2030078231c_19",
"peer_node_guid":
"a088c2030078231c",
"systemID":
"1070fd030071aa4e",
"node_description":
"r-dcs96 HCA-4",
"label":
"N/A",
"name":
"1070fd030071aa4f_2",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
13,
"peer_guid":
"a088c2030078231c",
"peer_node_description":
"r-dmz-ufm-sw49:19",
"guid":
"1070fd030071aa4f",
"system_name":
"r-dcs96",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"10.209.37.226",
"system_capabilities": [
"mark_device_unhealthy"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null}, ...
Code Status
200 – OK
Get List of All High BER Ports
Description – lists all high BER ports
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?high_ber_only=true
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 1",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/19",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/1",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_19",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/1",
"name":
"98039b0300a2b804_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/19",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
3,
"external_number":
3,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 3",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/17",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/3",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_17",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/3",
"name":
"98039b0300a2b804_3",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/17",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
4,
"external_number":
4,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 4",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/18",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/4",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_18",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/4",
"name":
"98039b0300a2b804_4",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/18",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}.... ]
Get List of High BER Ports with Specific Severity
Description – lists high BER ports based on severity (warning or error)
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?high_ber_only=true&high_ber_severity=error
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 1",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/19",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/1",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_19",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/1",
"name":
"98039b0300a2b804_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/19",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
3,
"external_number":
3,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 3",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/17",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/3",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_17",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/3",
"name":
"98039b0300a2b804_3",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/17",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
4,
"external_number":
4,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 4",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/18",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/4",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_18",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/4",
"name":
"98039b0300a2b804_4",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/18",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false} ]
Description – Gets ports with cable Information.
Request URL – GET / ufmRest/resources/ports?cable_info=true
Parameters -
cable_info (optional): Set this flag to true to include cable information in the response.
Response
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
2,
"external_number":
2,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/1/2",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
34,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"8",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"1/1/2",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_8",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"900a840300ac8c40",
"node_description":
"sw-ufm-ndr03:1/1/2",
"label":
"1/1/2",
"name":
"900a840300ac8c40_2",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
31,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:8",
"guid":
"900a840300ac8c40",
"system_name":
"sw-ufm-ndr03",
"system_ip":
"10.209.226.152",
"peer_ip":
"10.209.37.95",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null,
"cable_info": {
"technology":
"Copper cable- unequalized",
"fw_version":
"N/A",
"serial_number":
"MT2137VS00400",
"part_number":
"MCP7Y60-H01A",
"length":
"1.5 m",
"revision":
"A2",
"temperature":
"0C",
"identifier":
"OSFP"} }, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
3,
"external_number":
3,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/2/1",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
34,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"1/2/2",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"NDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"1/2/1",
"peer_node_name":
"sw-ufm-ndr04",
"peer":
"9c0591030085abc0_4",
"peer_node_guid":
"9c0591030085abc0",
"systemID":
"900a840300ac8c40",
"node_description":
"sw-ufm-ndr03:1/2/1",
"label":
"1/2/1",
"name":
"900a840300ac8c40_3",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
41,
"peer_guid":
"9c0591030085abc0",
"peer_node_description":
"sw-ufm-ndr04:1/2/2",
"guid":
"900a840300ac8c40",
"system_name":
"sw-ufm-ndr03",
"system_ip":
"10.209.226.152",
"peer_ip":
"10.209.226.229",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null,
"cable_info": {
"technology":
"1310 nm EML",
"fw_version":
"79.252.0",
"serial_number":
"MT2324NS02371",
"part_number":
"MMS4X00-NS",
"length":
"19.4 m",
"revision":
"B1",
"temperature":
"53C",
"identifier":
"OSFP"} }, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
4,
"external_number":
4,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/2/2",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"N/A",
"lid":
34,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"1/2/1",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"NDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"1/2/2",
"peer_node_name":
"sw-ufm-ndr04",
"peer":
"9c0591030085abc0_3",
"peer_node_guid":
"9c0591030085abc0",
"systemID":
"900a840300ac8c40",
"node_description":
"sw-ufm-ndr03:1/2/2",
"label":
"1/2/2",
"name":
"900a840300ac8c40_4",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
41,
"peer_guid":
"9c0591030085abc0",
"peer_node_description":
"sw-ufm-ndr04:1/2/1",
"guid":
"900a840300ac8c40",
"system_name":
"sw-ufm-ndr03",
"system_ip":
"10.209.226.152",
"peer_ip":
"10.209.226.229",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers",
"ssh",
"sysinfo",
"reboot",
"mark_device_unhealthy",
"collect_system_dump",
"burn_cables_transceivers",
"sw_upgrade",
"collect_system_dump",
"Provisioning"],
"system_mirroring_template":
false,
"hw_technology":
null,
"cable_info": {
"technology":
"1310 nm EML",
"fw_version":
"79.252.0",
"serial_number":
"MT2324NS02371",
"part_number":
"MMS4X00-NS",
"length":
"6.6 m",
"revision":
"B1",
"temperature":
"53C",
"identifier":
"OSFP"} } ]
Status Codes:
200-OK