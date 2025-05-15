Roles Access Control
Description – Returns all Rest APIs in UFM.
Request URL – GET /ufmRest/app/roles_access_control/rest_apis
Response:
[ {
"route":
"/monitoring/start",
"method":
"POST"} ]
Status Codes:
200 – Ok
Description – Returns all roles.
Request URL – GET /ufmRest/app/roles_access_control/roles
Response:
] [ {
"name":
"Read_only",
"allowed_urls": {
"/monitoring/start": [
"POST"],
"/monitoring/session/<session_id>": [
"PUT",
"DELETE",
"GET"]} } }
Status Codes:
200 – Ok
Description – Returns a specific role.
Request URL – GET /ufmRest/app/roles_access_control/roles/<role_name>
Response:
] {
"name":
"Read_only",
"allowed_urls": {
"/monitoring/start": [
"POST"],
"/monitoring/session/<session_id>": [
"PUT",
"DELETE",
"GET"]} } }
Status Codes:
200 – Ok
Description – Creates a new role.
Request URL – POST /ufmRest/app/roles_access_control/roles
Request Data:
{
"name":
"Role_Name",
"allowed_urls":{
"/monitoring/attribute_values":[
"GET"]} }
Status Codes:
200 – Ok
Description – Updates a role.
Request URL – PUT /ufmRest/app/roles_access_control/roles/<role-name>
Request Data:
{
"allowed_urls":{
"/monitoring/attribute_values":[
"GET"]} }
Status Codes:
200 – Ok
Description – Deletes a role.
Request URL –DELETE /ufmRest/app/roles_access_control/roles/<role-name>
Status Codes:
200 – Ok