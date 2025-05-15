On This Page
Virtualization REST API
Description – get all virtual ports in the fabric
Request URL – GET /ufmRest/resources/vports
Request Content Type – Application/json
Request Data
[ {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3434,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_0",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850a",
"port_name":
"248a0703008a850a_1",
"physical_port_number":
1,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000017"}, {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3435,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_0",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850a",
"port_name":
"248a0703008a850a_1",
"physical_port_number":
1,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000018"}, {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3435,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_1",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850b",
"port_name":
"248a0703008a850b_2",
"physical_port_number":
2,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000019"}, {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3436,
"system_ip":
"0.0.0.0",
"system_name":
"r-ufm51",
"node_description":
"r-ufm51 HCA-1",
"system_guid":
"f452140300383a00",
"port_guid":
"f452140300383a01",
"port_name":
"f452140300383a01_1",
"physical_port_number":
1,
"virtual_port_guid":
"0002c9000000001c"}, {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3437,
"system_ip":
"0.0.0.0",
"system_name":
"r-ufm51",
"node_description":
"r-ufm51 HCA-1",
"system_guid":
"f452140300383a00",
"port_guid":
"f452140300383a02",
"port_name":
"f452140300383a02_2",
"physical_port_number":
2,
"virtual_port_guid":
"0002c9000000001f"} ]
Status codes
200 – OK
400 – BAD_REQUEST
Description – get the list of all virtual ports for a specific system
Request URL – GET /ufmRest/resources/vports?system=<system_guid>
Request Content Type – Application/json
Request Data
[ {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3434,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_0",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850a",
"port_name":
"248a0703008a850a_1",
"physical_port_number":
1,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000017"}, {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3435,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_0",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850a",
"port_name":
"248a0703008a850a_1",
"physical_port_number":
1,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000018"}, {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3435,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_1",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850b",
"port_name":
"248a0703008a850b_2",
"physical_port_number":
2,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000019"} ]
Status codes
200 – OK
400 – BAD_REQUEST
404 – NOT_FOUND
Description – get the list of virtual ports for specific physical port
Request URL – GET /ufmRest/resources/vports?port=<port_name>
Request Content Type – Application/json
Request Data
[ {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3434,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_0",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850a",
"port_name":
"248a0703008a850a_1",
"physical_port_number":
1,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000017"}, {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3435,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_0",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850a",
"port_name":
"248a0703008a850a_1",
"physical_port_number":
1,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000018"}, {
"virtual_port_state":
"Active",
"virtual_port_lid":
3435,
"system_ip":
"11.4.3.175",
"system_name":
"r-ufm77",
"node_description":
"r-ufm77 mlx5_1",
"system_guid":
"248a0703008a850a",
"port_guid":
"248a0703008a850b",
"port_name":
"248a0703008a850b_2",
"physical_port_number":
2,
"virtual_port_guid":
"0002c90000000019"} ]
Status codes
200 – OK
400 – BAD_REQUEST
404 – NOT_FOUND