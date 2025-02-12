On This Page
Physical-Virtual GUID Mapping REST API
Description: Creates a physical-virtual GUID mapping by sending the physical and virtual GUID list.
Request URL : POST /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping
Request Content Type – Application/json
Request Data:
{
"physical-port-guid": [
"PHYS_PORT_GUID_A",
"PHYS_PORT_GUID_B"],
"virtual-port-guid": [
"VIRT_PORT_GUID_A",
"VIRT_PORT_GUID_B"],
"properties": {
"tenant_vport_lids":
true,
"max_tenant_mc_groups":
5} }
If either the physical-port-guid or virtual-port-guid were not sent, the default value is an empty list.
Response: Integer
associated with this map group.
Status
Description
200
OK
400
BAD_REQUEST (bad or missing parameters)
Description: Gets all created physical-virtual GUID mapping.
Request URL: GET /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping
Request Data: N/A
Response Content Type – Application/json
Response:
{
"1":{
"physical-port-guid":[
"0x0002c90000000005"],
"virtual-port-guid":[
"0x0002c90000000066",
"0x0002c90000000067"],
"properties": {
"tenant_vport_lids":
true,
"max_tenant_mc_groups":
5
}
},
"2":{
"physical-port-guid":[
"0x0002c90000000005"],
"virtual-port-guid":[
"0x0002c90000000066",
"0x0002c90000000067"]
}
}
Status Code:
Status
Description
200
OK
400
BAD_REQUEST
Description: Gets a specific physical-virtual GUID mapping.
Request URL: GET /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping/
Request Data: N/A
Response Content Type – Application/json
Response:
{
"physical-port-guid": [
"PHYS_PORT_GUID_A",
"PHYS_PORT_GUID_B"],
"virtual-port-guid": [
"VIRT_PORT_GUID_A",
"VIRT_PORT_GUID_B"],
"properties": {
"tenant_vport_lids":
true,
"max_tenant_mc_groups":
5} }
Status
Description
200
OK
400
BAD_REQUEST
404
NOT_FOUND
Description: Replaces map GUID with a new GUID mapping for a specific group ID.
Request URL: PUT /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping/
Response Content Type – Application/json
Request Data:
{
"physical-port-guid": [
"PHYS_PORT_GUID_A",
"PHYS_PORT_GUID_B"],
"virtual-port-guid": [
"VIRT_PORT_GUID_A",
"VIRT_PORT_GUID_B"],
"properties": {
"tenant_vport_lids":
true,
"max_tenant_mc_groups":
5
}
}
Status Code:
Status
Description
200
OK
400
BAD_REQUEST
Description: Adds a new physical-virtual GUID to an existing group ID.
Request URL: PUT /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping /
/add
Response Content Type – Application/json
Request Data:
{
"physical-port-guid": [
"PHYS_PORT_GUID_A",
"PHYS_PORT_GUID_B"],
"virtual-port-guid": [
"VIRT_PORT_GUID_A",
"VIRT_PORT_GUID_B"]
}
Status Code:
Status
Description
200
OK
400
BAD_REQUEST
Description: Deletes a group ID mapping.
Request URL: DELETE /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping/
Response Content Type – Application/json
Status Code:
Status
Description
200
OK
400
BAD_REQUEST
404
NOT_FOUND