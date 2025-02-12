NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.20.1
Virtualization REST API

Get All Virtual Ports

  • Description – get all virtual ports in the fabric

  • Request URL – GET /ufmRest/resources/vports

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data

    [
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3434,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_0",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850a",
    "port_name": "248a0703008a850a_1",
    "physical_port_number": 1,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000017"
  },
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3435,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_0",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850a",
    "port_name": "248a0703008a850a_1",
    "physical_port_number": 1,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000018"
  },
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3435,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_1",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850b",
    "port_name": "248a0703008a850b_2",
    "physical_port_number": 2,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000019"
  },
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3436,
    "system_ip": "0.0.0.0",
    "system_name": "r-ufm51",
    "node_description": "r-ufm51 HCA-1",
    "system_guid": "f452140300383a00",
    "port_guid": "f452140300383a01",
    "port_name": "f452140300383a01_1",
    "physical_port_number": 1,
    "virtual_port_guid": "0002c9000000001c"
  },
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3437,
    "system_ip": "0.0.0.0",
    "system_name": "r-ufm51",
    "node_description": "r-ufm51 HCA-1",
    "system_guid": "f452140300383a00",
    "port_guid": "f452140300383a02",
    "port_name": "f452140300383a02_2",
    "physical_port_number": 2,
    "virtual_port_guid": "0002c9000000001f"
  }
]

  • Status codes

    • 200 – OK

    • 400 – BAD_REQUEST

Get All Virtual Ports for Specific System

  • Description – get the list of all virtual ports for a specific system

  • Request URL – GET /ufmRest/resources/vports?system=<system_guid>

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data

    [
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3434,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_0",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850a",
    "port_name": "248a0703008a850a_1",
    "physical_port_number": 1,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000017"
  },
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3435,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_0",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850a",
    "port_name": "248a0703008a850a_1",
    "physical_port_number": 1,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000018"
  },
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3435,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_1",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850b",
    "port_name": "248a0703008a850b_2",
    "physical_port_number": 2,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000019"
  }
]

  • Status codes

    • 200 – OK

    • 400 – BAD_REQUEST

    • 404 – NOT_FOUND

Get Virtual Ports for Specific Physical Port

  • Description – get the list of virtual ports for specific physical port

  • Request URL – GET /ufmRest/resources/vports?port=<port_name>

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data

    [
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3434,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_0",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850a",
    "port_name": "248a0703008a850a_1",
    "physical_port_number": 1,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000017"
  },
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3435,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_0",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850a",
    "port_name": "248a0703008a850a_1",
    "physical_port_number": 1,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000018"
  },
  {
    "virtual_port_state": "Active",
    "virtual_port_lid": 3435,
    "system_ip": "11.4.3.175",
    "system_name": "r-ufm77",
    "node_description": "r-ufm77 mlx5_1",
    "system_guid": "248a0703008a850a",
    "port_guid": "248a0703008a850b",
    "port_name": "248a0703008a850b_2",
    "physical_port_number": 2,
    "virtual_port_guid": "0002c90000000019"
  }
]

  • Status codes

    • 200 – OK

    • 400 – BAD_REQUEST

    • 404 – NOT_FOUND
