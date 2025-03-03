NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.20.2
Physical-Virtual GUID Mapping REST API

Create Physical-Virtual GUID Mapping

  • Description: Creates a physical-virtual GUID mapping by sending the physical and virtual GUID list.

  • Request URL : POST /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data:

    { 
   "physical-port-guid": ["PHYS_PORT_GUID_A", "PHYS_PORT_GUID_B"], 
   "virtual-port-guid": ["VIRT_PORT_GUID_A", "VIRT_PORT_GUID_B"],
   "properties": {
	"tenant_vport_lids": true,
    "max_tenant_mc_groups": 5
    }
}

  • If either the physical-port-guid or virtual-port-guid were not sent, the default value is an empty list.

  • Response: Integer associated with this map group.

    Status

    Description

    200

    OK

    400

    BAD_REQUEST (bad or missing parameters)

Get All Physical-Virtual GUID Mapping

  • Description: Gets all created physical-virtual GUID mapping.

  • Request URL: GET /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping

  • Request Data: N/A

  • Response Content Type – Application/json

  • Response:

{
	"1":{
        "physical-port-guid":["0x0002c90000000005"],
        "virtual-port-guid":["0x0002c90000000066","0x0002c90000000067"],
        "properties": {
        "tenant_vport_lids": true,
        "max_tenant_mc_groups": 5
        }
	},
	"2":{
        "physical-port-guid":["0x0002c90000000005"],
        "virtual-port-guid":["0x0002c90000000066","0x0002c90000000067"]
        }
	}

  • Status Code:

Status

Description

200

OK

400

BAD_REQUEST

Get Specific Physical-Virtual GUID Mapping

  • Description: Gets a specific physical-virtual GUID mapping.

  • Request URL: GET /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping/

  • Request Data: N/A

  • Response Content Type – Application/json

  • Response:

    "physical-port-guid": ["PHYS_PORT_GUID_A", "PHYS_PORT_GUID_B"], 
"virtual-port-guid": ["VIRT_PORT_GUID_A", "VIRT_PORT_GUID_B"],
"properties": {
"tenant_vport_lids": true,
"max_tenant_mc_groups": 5
	}
}

    Status

    Description

    200

    OK

    400

    BAD_REQUEST

    404

    NOT_FOUND

Update Physical-Virtual GUID Mapping

  • Description: Replaces map GUID with a new GUID mapping for a specific group ID.

  • Request URL: PUT /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping/

  • Response Content Type – Application/json

  • Request Data:

"physical-port-guid": ["PHYS_PORT_GUID_A", "PHYS_PORT_GUID_B"], 
"virtual-port-guid": ["VIRT_PORT_GUID_A", "VIRT_PORT_GUID_B"],
"properties": {
        "tenant_vport_lids": true,
        "max_tenant_mc_groups": 5
        }
}

  • Status Code:

    Status

    Description

    200

    OK

    400

    BAD_REQUEST

Add New Physical-Virtual GUID Mapping to an Existing Group

  • Description: Adds a new physical-virtual GUID to an existing group ID.

  • Request URL: PUT /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping //add

  • Response Content Type – Application/json

  • Request Data:

"physical-port-guid": ["PHYS_PORT_GUID_A", "PHYS_PORT_GUID_B"], 
"virtual-port-guid": ["VIRT_PORT_GUID_A", "VIRT_PORT_GUID_B"] 
}

  • Status Code:

    Status

    Description

    200

    OK

    400

    BAD_REQUEST

Delete Physical-Virtual GUID Mapping

  • Description: Deletes a group ID mapping.

  • Request URL: DELETE /ufmRest/app/smconf/physical_virtual_mapping/

  • Response Content Type – Application/json

  • Status Code:

    Status

    Description

    200

    OK

    400

    BAD_REQUEST

    404

    NOT_FOUND
