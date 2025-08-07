NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.22.1
Ports REST API

Important: For InfiniBand network devices that support port labels (e.g., XDR, NDR switches, HCAs of type ConnectX-6 or later), the port dname will include port labels (e.g., "dname": "1/3/1" ). For other types, only the port number will be displayed.

  • Description – returns information about all ports in the fabric, ports of a specific system, or all active and external ports in the fabric

    • Request URL – GET /ufmRest/resources/ports

    • Main Operations

      • Get all ports

      • Get port/s by name

      • Get all ports of a system

      • Get all active ports

      • Get all external ports

    Get All Ports

    • Description – lists all ports in the fabric

    • Request URL – GET /ufmRest/resources/ports

    • Request Content Type – Application/json

    • Response – Get all ports by system type (/ufmRest/resources/ports?sys_type=Switch).

      [
 {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 52,
        "external_number": 52,
        "physical_state": "Polling",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/26/2",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 34,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Down",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "N/A",
        "severity": "Info",
        "active_speed": null,
        "enabled_speed": [],
        "supported_speed": [],
        "active_width": null,
        "enabled_width": [],
        "supported_width": [],
        "dname": "1/26/2",
        "peer_node_name": "N/A",
        "peer": "N/A",
        "peer_node_guid": "N/A",
        "systemID": "900a840300ac8c40",
        "node_description": "sw-ufm-ndr03:1/26/2",
        "label": "1/26/2",
        "name": "900a840300ac8c40_52",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": "N/A",
        "peer_guid": "N/A",
        "peer_node_description": "N/A",
        "guid": "900a840300ac8c40",
        "system_name": "sw-ufm-ndr03",
        "system_ip": "10.209.226.152",
        "peer_ip": "N/A",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 64,
        "external_number": 64,
        "physical_state": "Polling",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/32/2",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 34,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Down",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "N/A",
        "severity": "Info",
        "active_speed": null,
        "enabled_speed": [],
        "supported_speed": [],
        "active_width": null,
        "enabled_width": [],
        "supported_width": [],
        "dname": "1/32/2",
        "peer_node_name": "N/A",
        "peer": "N/A",
        "peer_node_guid": "N/A",
        "systemID": "900a840300ac8c40",
        "node_description": "sw-ufm-ndr03:1/32/2",
        "label": "1/32/2",
        "name": "900a840300ac8c40_64",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": "N/A",
        "peer_guid": "N/A",
        "peer_node_description": "N/A",
        "guid": "900a840300ac8c40",
        "system_name": "sw-ufm-ndr03",
        "system_ip": "10.209.226.152",
        "peer_ip": "N/A",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 40,
        "external_number": 40,
        "physical_state": "Polling",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/20/2",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 34,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Down",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "N/A",
        "severity": "Info",
        "active_speed": null,
        "enabled_speed": [],
        "supported_speed": [],
        "active_width": null,
        "enabled_width": [],
        "supported_width": [],
        "dname": "1/20/2",
        "peer_node_name": "N/A",
        "peer": "N/A",
        "peer_node_guid": "N/A",
        "systemID": "900a840300ac8c40",
        "node_description": "sw-ufm-ndr03:1/20/2",
        "label": "1/20/2",
        "name": "900a840300ac8c40_40",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": "N/A",
        "peer_guid": "N/A",
        "peer_node_description": "N/A",
        "guid": "900a840300ac8c40",
        "system_name": "sw-ufm-ndr03",
        "system_ip": "10.209.226.152",
        "peer_ip": "N/A",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },...

    • Response with brief flag (/ufmRest/resources/ports?active=true&page_number=1&rpp=10&sorting=system_name[asc],dname[asc])

      {
    "total_resources": 41,
    "filtered_resources": 41,
    "num_of_pages": 5,
    "first_index": 1,
    "last_index": 10,
    "data": [
        {
            "description": "Computer IB Port",
            "number": 1,
            "external_number": 1,
            "physical_state": "Link Up",
            "path": "default(5) / Computer: r-dcs96 / HCA-1/1",
            "tier": 1,
            "high_ber_severity": "N/A",
            "lid": 4660,
            "mirror": "disable",
            "logical_state": "Active",
            "capabilities": [
                "reset",
                "healthy_operations",
                "disable"
            ],
            "mtu": 4096,
            "peer_port_dname": "36",
            "severity": "Critical",
            "active_speed": "EDR",
            "enabled_speed": [
                "SDR",
                "DDR",
                "QDR",
                "FDR",
                "EDR",
                "HDR"
            ],
            "supported_speed": [
                "SDR",
                "DDR",
                "QDR",
                "FDR",
                "EDR",
                "HDR"
            ],
            "active_width": "4x",
            "enabled_width": [
                "1x",
                "2x",
                "4x"
            ],
            "supported_width": [
                "1x",
                "2x",
                "4x"
            ],
            "dname": "HCA-1/1",
            "peer_node_name": "r-ufm-sw95",
            "peer": "b8599f0300fc6de4_36",
            "peer_node_guid": "b8599f0300fc6de4",
            "systemID": "1070fd030071aa4e",
            "node_description": "r-dcs96 HCA-3",
            "label": "N/A",
            "name": "1070fd030071aa4e_1",
            "module": "N/A",
            "peer_lid": 31,
            "peer_guid": "b8599f0300fc6de4",
            "peer_node_description": "r-ufm-sw95:36",
            "guid": "1070fd030071aa4e",
            "system_name": "r-dcs96",
            "system_ip": "0.0.0.0",
            "peer_ip": "10.209.37.95",
            "system_capabilities": [
                "mark_device_unhealthy"
            ],
            "system_mirroring_template": false,
            "hw_technology": null
        },
        {
            "description": "Computer IB Port",
            "number": 1,
            "external_number": 1,
            "physical_state": "Link Up",
            "path": "default(5) / Computer: r-dmz-ufm128 / HCA-1/1",
            "tier": 1,
            "high_ber_severity": "N/A",
            "lid": 14,
            "mirror": "disable",
            "logical_state": "Active",
            "capabilities": [
                "reset",
                "healthy_operations",
                "disable"
            ],
            "mtu": 4096,
            "peer_port_dname": "3",
            "severity": "Critical",
            "active_speed": "EDR",
            "enabled_speed": [
                "SDR",
                "DDR",
                "QDR",
                "FDR10",
                "FDR",
                "EDR"
            ],
            "supported_speed": [
                "SDR",
                "DDR",
                "QDR",
                "FDR10",
                "FDR",
                "EDR"
            ],
            "active_width": "4x",
            "enabled_width": [
                "1x",
                "4x"
            ],
            "supported_width": [
                "1x",
                "4x"
            ],
            "dname": "HCA-1/1",
            "peer_node_name": "r-dmz-ufm-sw49",
            "peer": "a088c2030078231c_3",
            "peer_node_guid": "a088c2030078231c",
            "systemID": "ec0d9a03008cc956",
            "node_description": "r-dmz-ufm128 HCA-1",
            "label": "N/A",
            "name": "ec0d9a03008cc956_1",
            "module": "N/A",
            "peer_lid": 13,
            "peer_guid": "a088c2030078231c",
            "peer_node_description": "r-dmz-ufm-sw49:3",
            "guid": "ec0d9a03008cc956",
            "system_name": "r-dmz-ufm128",
            "system_ip": "0.0.0.0",
            "peer_ip": "10.209.37.226",
            "system_capabilities": [
                "mark_device_unhealthy"
            ],
            "system_mirroring_template": false,
            "hw_technology": null
        },
        {
            "description": "Computer IB Port",
            "number": 1,
            "external_number": 1,
            "physical_state": "Link Up",
            "path": "default(5) / Computer: r-dmz-ufm131 / HCA-1/1",
            "tier": 1,
            "high_ber_severity": "N/A",
            "lid": 1,
            "mirror": "disable",
            "logical_state": "Active",
            "capabilities": [],
            "mtu": 4096,
            "peer_port_dname": "2",
            "severity": "Critical",
            "active_speed": "HDR",
            "enabled_speed": [
                "SDR",
                "DDR",
                "QDR",
                "FDR10",
                "FDR",
                "EDR",
                "HDR"
            ],
            "supported_speed": [
                "SDR",
                "DDR",
                "QDR",
                "FDR10",
                "FDR",
                "EDR",
                "HDR"
            ],
            "active_width": "4x",
            "enabled_width": [
                "1x",
                "2x",
                "4x"
            ],
            "supported_width": [
                "1x",
                "2x",
                "4x"
            ],
            "dname": "HCA-1/1",
            "peer_node_name": "r-ufm-sw95",
            "peer": "b8599f0300fc6de4_2",
            "peer_node_guid": "b8599f0300fc6de4",
            "systemID": "1070fd03000b22c4",
            "node_description": "r-dmz-ufm131 mlx5_0",
            "label": "N/A",
            "name": "1070fd03000b22c4_1",
            "module": "N/A",
            "peer_lid": 31,
            "peer_guid": "b8599f0300fc6de4",
            "peer_node_description": "r-ufm-sw95:2",
            "guid": "1070fd03000b22c4",
            "system_name": "r-dmz-ufm131",
            "system_ip": "0.0.0.0",
            "peer_ip": "10.209.37.95",
            "system_capabilities": [],
            "system_mirroring_template": false,
            "hw_technology": null
        },
        {
            "description": "Switch IB Port",
            "number": 1,
            "external_number": 1,
            "physical_state": "Link Up",
            "path": "default(5) / Switch: r-dmz-ufm-sw49 / 1",
            "tier": 2,
            "high_ber_severity": "N/A",
            "lid": 13,
            "mirror": "disable",
            "logical_state": "Active",
            "capabilities": [
                "reset",
                "healthy_operations",
                "disable",
                "get_cables_info"
            ],
            "mtu": 4096,
            "peer_port_dname": "3",
            "severity": "Minor",
            "active_speed": "EDR",
            "enabled_speed": [
                "SDR",
                "QDR",
                "FDR",
                "EDR",
                "HDR"
            ],
            "supported_speed": [
                "SDR",
                "QDR",
                "FDR",
                "EDR",
                "HDR"
            ],
            "active_width": "4x",
            "enabled_width": [
                "1x",
                "2x",
                "4x"
            ],
            "supported_width": [
                "1x",
                "2x",
                "4x"
            ],
            "dname": "1",
            "peer_node_name": "r-ufm-sw95",
            "peer": "b8599f0300fc6de4_3",
            "peer_node_guid": "b8599f0300fc6de4",
            "systemID": "a088c2030078231c",
            "node_description": "r-dmz-ufm-sw49:1",
            "label": "N/A",
            "name": "a088c2030078231c_1",
            "module": "N/A",
            "peer_lid": 31,
            "peer_guid": "b8599f0300fc6de4",
            "peer_node_description": "r-ufm-sw95:3",
            "guid": "a088c2030078231c",
            "system_name": "r-dmz-ufm-sw49",
            "system_ip": "10.209.37.226",
            "peer_ip": "10.209.37.95",
            "system_capabilities": [
                "ssh",
                "sysinfo",
                "reboot",
                "mark_device_unhealthy",
                "collect_system_dump",
                "burn_cables_transceivers",
                "sw_upgrade",
                "Provisioning"
            ],
            "system_mirroring_template": false,
            "hw_technology": null
        }
    ]...

    • Status Codes

      • 200 – OK

    Get Port/s by Name

    • Description – get specific port/s using their names

    • Request URL – GET /ufmRest/resources/ports/<port-name1>,<port-name2>,…

    • Request Content Type – Application/json

    • Response

      [
   {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 40,
        "external_number": 40,
        "physical_state": "Polling",
        "path": "default(5) / Switch: r-ufm-sw95 / 40",
        "tier": 2,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 31,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Down",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "N/A",
        "severity": "Info",
        "active_speed": null,
        "enabled_speed": [],
        "supported_speed": [],
        "active_width": null,
        "enabled_width": [],
        "supported_width": [],
        "dname": "40",
        "peer_node_name": "N/A",
        "peer": "N/A",
        "peer_node_guid": "N/A",
        "systemID": "b8599f0300fc6de4",
        "node_description": "r-ufm-sw95:40",
        "label": "N/A",
        "name": "b8599f0300fc6de4_40",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": "N/A",
        "peer_guid": "N/A",
        "peer_node_description": "N/A",
        "guid": "b8599f0300fc6de4",
        "system_name": "r-ufm-sw95",
        "system_ip": "10.209.37.95",
        "peer_ip": "N/A",
        "system_capabilities": [
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 36,
        "external_number": 36,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Switch: r-ufm-sw95 / 36",
        "tier": 4,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 31,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "HCA-1/1",
        "severity": "Minor",
        "active_speed": "EDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "QDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "QDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "36",
        "peer_node_name": "r-dcs96",
        "peer": "1070fd030071aa4e_1",
        "peer_node_guid": "1070fd030071aa4e",
        "systemID": "b8599f0300fc6de4",
        "node_description": "r-ufm-sw95:36",
        "label": "N/A",
        "name": "b8599f0300fc6de4_36",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 4660,
        "peer_guid": "1070fd030071aa4e",
        "peer_node_description": "r-dcs96 HCA-3",
        "guid": "b8599f0300fc6de4",
        "system_name": "r-ufm-sw95",
        "system_ip": "10.209.37.95",
        "peer_ip": "0.0.0.0",
        "system_capabilities": [
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    }
]

    • Code Status

      • 200 – OK

      • 404 – NOT FOUND—port not found (by name)

    Get All System Ports

    • Description – lists all ports of a specific system

    • Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?system=<system-name>

    • Request Content Type – Application/json

    • Response

      [
{
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 1,
        "external_number": 1,
        "physical_state": "Polling",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr04 / 1/1/1",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 41,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Down",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "N/A",
        "severity": "Info",
        "active_speed": null,
        "enabled_speed": [],
        "supported_speed": [],
        "active_width": null,
        "enabled_width": [],
        "supported_width": [],
        "dname": "1/1/1",
        "peer_node_name": "N/A",
        "peer": "N/A",
        "peer_node_guid": "N/A",
        "systemID": "9c0591030085abc0",
        "node_description": "sw-ufm-ndr04:1/1/1",
        "label": "1/1/1",
        "name": "9c0591030085abc0_1",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": "N/A",
        "peer_guid": "N/A",
        "peer_node_description": "N/A",
        "guid": "9c0591030085abc0",
        "system_name": "sw-ufm-ndr04",
        "system_ip": "10.209.226.229",
        "peer_ip": "N/A",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 2,
        "external_number": 2,
        "physical_state": "Polling",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr04 / 1/1/2",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 41,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Down",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "N/A",
        "severity": "Info",
        "active_speed": null,
        "enabled_speed": [],
        "supported_speed": [],
        "active_width": null,
        "enabled_width": [],
        "supported_width": [],
        "dname": "1/1/2",
        "peer_node_name": "N/A",
        "peer": "N/A",
        "peer_node_guid": "N/A",
        "systemID": "9c0591030085abc0",
        "node_description": "sw-ufm-ndr04:1/1/2",
        "label": "1/1/2",
        "name": "9c0591030085abc0_2",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": "N/A",
        "peer_guid": "N/A",
        "peer_node_description": "N/A",
        "guid": "9c0591030085abc0",
        "system_name": "sw-ufm-ndr04",
        "system_ip": "10.209.226.229",
        "peer_ip": "N/A",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 3,
        "external_number": 3,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr04 / 1/2/1",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 41,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "1/2/2",
        "severity": "Info",
        "active_speed": "NDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR",
            "NDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR",
            "NDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "1/2/1",
        "peer_node_name": "sw-ufm-ndr03",
        "peer": "900a840300ac8c40_4",
        "peer_node_guid": "900a840300ac8c40",
        "systemID": "9c0591030085abc0",
        "node_description": "sw-ufm-ndr04:1/2/1",
        "label": "1/2/1",
        "name": "9c0591030085abc0_3",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 34,
        "peer_guid": "900a840300ac8c40",
        "peer_node_description": "sw-ufm-ndr03:1/2/2",
        "guid": "9c0591030085abc0",
        "system_name": "sw-ufm-ndr04",
        "system_ip": "10.209.226.229",
        "peer_ip": "10.209.226.152",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    } ....
]

    • Code Status

      • 200 – OK

    Get All Active Ports

    • Description – lists all active ports of a specific system, or for all systems

    • Request URL

      GET /ufmRest/resources/ports?active=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>

      or

      GET /ufmRest/resources/ports?system=<system-name>&active=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>

    • Request Content Type – Application/json

    • Response

      [
    {
        "description": "Computer IB Port",
        "number": 1,
        "external_number": 1,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Computer: r-dmz-ufm134 / HCA-1/1",
        "tier": 1,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 120,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "4",
        "severity": "Info",
        "active_speed": "HDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR10",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR10",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "HCA-1/1",
        "peer_node_name": "r-ufm-sw95",
        "peer": "b8599f0300fc6de4_4",
        "peer_node_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "systemID": "1070fd03000b22f8",
        "node_description": "r-dmz-ufm134 mlx5_0",
        "label": "N/A",
        "name": "1070fd03000b22f8_1",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 31,
        "peer_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "peer_node_description": "r-ufm-sw95:4",
        "guid": "1070fd03000b22f8",
        "system_name": "r-dmz-ufm134",
        "system_ip": "0.0.0.0",
        "peer_ip": "10.209.37.95",
        "system_capabilities": [],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    {
        "description": "Computer IB Port",
        "number": 1,
        "external_number": 1,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Computer: r-dmz-ufm131 / HCA-1/1",
        "tier": 1,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 1,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "2",
        "severity": "Critical",
        "active_speed": "HDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR10",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR10",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "HCA-1/1",
        "peer_node_name": "r-ufm-sw95",
        "peer": "b8599f0300fc6de4_2",
        "peer_node_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "systemID": "1070fd03000b22c4",
        "node_description": "r-dmz-ufm131 mlx5_0",
        "label": "N/A",
        "name": "1070fd03000b22c4_1",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 31,
        "peer_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "peer_node_description": "r-ufm-sw95:2",
        "guid": "1070fd03000b22c4",
        "system_name": "r-dmz-ufm131",
        "system_ip": "0.0.0.0",
        "peer_ip": "10.209.37.95",
        "system_capabilities": [],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    {
        "description": "Computer IB Port",
        "number": 1,
        "external_number": 1,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Computer: r-dmz-ufm137 / HCA-1/1",
        "tier": 1,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 18,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "39",
        "severity": "Critical",
        "active_speed": "HDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR10",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR10",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "HCA-1/1",
        "peer_node_name": "r-ufm-sw95",
        "peer": "b8599f0300fc6de4_39",
        "peer_node_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "systemID": "1070fd03000b22cc",
        "node_description": "r-dmz-ufm137 HCA-1",
        "label": "N/A",
        "name": "1070fd03000b22cc_1",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 31,
        "peer_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "peer_node_description": "r-ufm-sw95:39",
        "guid": "1070fd03000b22cc",
        "system_name": "r-dmz-ufm137",
        "system_ip": "0.0.0.0",
        "peer_ip": "10.209.37.95",
        "system_capabilities": [
            "mark_device_unhealthy"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    }  ...
]

    • Code Status

      • 200 – OK

    Get All External Ports

    • Description – lists all external ports of a specific system, or for all systems

    • Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?external=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>

    • Request Content Type – Application/json

    • Response

      [
    {
        "description": "Computer IB Port",
        "number": 1,
        "external_number": 1,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Computer: r-dcs96 / HCA-1/1",
        "tier": 1,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 4660,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "36",
        "severity": "Critical",
        "active_speed": "EDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "HCA-1/1",
        "peer_node_name": "r-ufm-sw95",
        "peer": "b8599f0300fc6de4_36",
        "peer_node_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "systemID": "1070fd030071aa4e",
        "node_description": "r-dcs96 HCA-3",
        "label": "N/A",
        "name": "1070fd030071aa4e_1",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 31,
        "peer_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "peer_node_description": "r-ufm-sw95:36",
        "guid": "1070fd030071aa4e",
        "system_name": "r-dcs96",
        "system_ip": "0.0.0.0",
        "peer_ip": "10.209.37.95",
        "system_capabilities": [
            "mark_device_unhealthy"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    {
        "description": "Computer IB Port",
        "number": 2,
        "external_number": 2,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Computer: r-dcs96 / HCA-1/2",
        "tier": 1,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 24,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "19",
        "severity": "Info",
        "active_speed": "EDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "DDR",
            "QDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "HCA-1/2",
        "peer_node_name": "r-dmz-ufm-sw49",
        "peer": "a088c2030078231c_19",
        "peer_node_guid": "a088c2030078231c",
        "systemID": "1070fd030071aa4e",
        "node_description": "r-dcs96 HCA-4",
        "label": "N/A",
        "name": "1070fd030071aa4f_2",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 13,
        "peer_guid": "a088c2030078231c",
        "peer_node_description": "r-dmz-ufm-sw49:19",
        "guid": "1070fd030071aa4f",
        "system_name": "r-dcs96",
        "system_ip": "0.0.0.0",
        "peer_ip": "10.209.37.226",
        "system_capabilities": [
            "mark_device_unhealthy"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null
    },
    ...

    • Code Status

      • 200 – OK

    Get List of All High BER Ports

    • Description – lists all high BER ports

    • Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?high_ber_only=true

    • Request Content Type – Application/json

    • Response

      [
  {
    "description": "Switch IB Port",
    "number": 1,
    "external_number": 1,
    "physical_state": "Link Up",
    "path": "default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 1",
    "tier": 3,
    "high_ber_severity": "Critical",
    "lid": 42365,
    "mirror": "disable",
    "logical_state": "Active",
    "capabilities": [
      "healthy_operations",
      "reset",
      "disable",
      "get_cables_info"
    ],
    "mtu": 2048,
    "peer_port_dname": "L10/U2/19",
    "severity": "Info",
    "active_speed": "HDR",
    "enabled_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR"
    ],
    "supported_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR",
      "NDR"
    ],
    "active_width": "4x",
    "enabled_width": [
      "1x",
      "4x"
    ],
    "supported_width": [
      "1x",
      "2x",
      "4x",
      "8x",
      "12x"
    ],
    "dname": "L10/U1/1",
    "peer_node_name": "mantaray177",
    "peer": "98039b0300a2b814_19",
    "peer_node_guid": "b8599f0300065d16",
    "systemID": "b8599f0300065d16",
    "node_description": "mantaray177:L10/U1/1",
    "name": "98039b0300a2b804_1",
    "module": "N/A",
    "peer_lid": 42368,
    "peer_guid": "98039b0300a2b814",
    "peer_node_description": "mantaray177:L10/U2/19",
    "guid": "98039b0300a2b804",
    "system_name": "mantaray177",
    "system_ip": "0.0.0.0",
    "peer_ip": "0.0.0.0",
    "system_capabilities": [
      "burn_cables_transceivers"
    ],
    "system_mirroring_template": false
  },
  {
    "description": "Switch IB Port",
    "number": 3,
    "external_number": 3,
    "physical_state": "Link Up",
    "path": "default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 3",
    "tier": 3,
    "high_ber_severity": "Critical",
    "lid": 42365,
    "mirror": "disable",
    "logical_state": "Active",
    "capabilities": [
      "healthy_operations",
      "reset",
      "disable",
      "get_cables_info"
    ],
    "mtu": 2048,
    "peer_port_dname": "L10/U2/17",
    "severity": "Info",
    "active_speed": "HDR",
    "enabled_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR"
    ],
    "supported_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR",
      "NDR"
    ],
    "active_width": "4x",
    "enabled_width": [
      "1x",
      "4x"
    ],
    "supported_width": [
      "1x",
      "2x",
      "4x",
      "8x",
      "12x"
    ],
    "dname": "L10/U1/3",
    "peer_node_name": "mantaray177",
    "peer": "98039b0300a2b814_17",
    "peer_node_guid": "b8599f0300065d16",
    "systemID": "b8599f0300065d16",
    "node_description": "mantaray177:L10/U1/3",
    "name": "98039b0300a2b804_3",
    "module": "N/A",
    "peer_lid": 42368,
    "peer_guid": "98039b0300a2b814",
    "peer_node_description": "mantaray177:L10/U2/17",
    "guid": "98039b0300a2b804",
    "system_name": "mantaray177",
    "system_ip": "0.0.0.0",
    "peer_ip": "0.0.0.0",
    "system_capabilities": [
      "burn_cables_transceivers"
    ],
    "system_mirroring_template": false
  },
  {
    "description": "Switch IB Port",
    "number": 4,
    "external_number": 4,
    "physical_state": "Link Up",
    "path": "default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 4",
    "tier": 3,
    "high_ber_severity": "Critical",
    "lid": 42365,
    "mirror": "disable",
    "logical_state": "Active",
    "capabilities": [
      "healthy_operations",
      "reset",
      "disable",
      "get_cables_info"
    ],
    "mtu": 2048,
    "peer_port_dname": "L10/U2/18",
    "severity": "Info",
    "active_speed": "HDR",
    "enabled_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR"
    ],
    "supported_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR",
      "NDR"
    ],
    "active_width": "4x",
    "enabled_width": [
      "1x",
      "4x"
    ],
    "supported_width": [
      "1x",
      "2x",
      "4x",
      "8x",
      "12x"
    ],
    "dname": "L10/U1/4",
    "peer_node_name": "mantaray177",
    "peer": "98039b0300a2b814_18",
    "peer_node_guid": "b8599f0300065d16",
    "systemID": "b8599f0300065d16",
    "node_description": "mantaray177:L10/U1/4",
    "name": "98039b0300a2b804_4",
    "module": "N/A",
    "peer_lid": 42368,
    "peer_guid": "98039b0300a2b814",
    "peer_node_description": "mantaray177:L10/U2/18",
    "guid": "98039b0300a2b804",
    "system_name": "mantaray177",
    "system_ip": "0.0.0.0",
    "peer_ip": "0.0.0.0",
    "system_capabilities": [
      "burn_cables_transceivers"
    ],
    "system_mirroring_template": false
  }....
]

    Get List of High BER Ports with Specific Severity

    • Description – lists high BER ports based on severity (warning or error)

    • Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?high_ber_only=true&high_ber_severity=error

    • Request Content Type – Application/json

    • Response

      [
  {
    "description": "Switch IB Port",
    "number": 1,
    "external_number": 1,
    "physical_state": "Link Up",
    "path": "default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 1",
    "tier": 3,
    "high_ber_severity": "Critical",
    "lid": 42365,
    "mirror": "disable",
    "logical_state": "Active",
    "capabilities": [
      "healthy_operations",
      "reset",
      "disable",
      "get_cables_info"
    ],
    "mtu": 2048,
    "peer_port_dname": "L10/U2/19",
    "severity": "Info",
    "active_speed": "HDR",
    "enabled_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR"
    ],
    "supported_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR",
      "NDR"
    ],
    "active_width": "4x",
    "enabled_width": [
      "1x",
      "4x"
    ],
    "supported_width": [
      "1x",
      "2x",
      "4x",
      "8x",
      "12x"
    ],
    "dname": "L10/U1/1",
    "peer_node_name": "mantaray177",
    "peer": "98039b0300a2b814_19",
    "peer_node_guid": "b8599f0300065d16",
    "systemID": "b8599f0300065d16",
    "node_description": "mantaray177:L10/U1/1",
    "name": "98039b0300a2b804_1",
    "module": "N/A",
    "peer_lid": 42368,
    "peer_guid": "98039b0300a2b814",
    "peer_node_description": "mantaray177:L10/U2/19",
    "guid": "98039b0300a2b804",
    "system_name": "mantaray177",
    "system_ip": "0.0.0.0",
    "peer_ip": "0.0.0.0",
    "system_capabilities": [
      "burn_cables_transceivers"
    ],
    "system_mirroring_template": false
  },
  {
    "description": "Switch IB Port",
    "number": 3,
    "external_number": 3,
    "physical_state": "Link Up",
    "path": "default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 3",
    "tier": 3,
    "high_ber_severity": "Critical",
    "lid": 42365,
    "mirror": "disable",
    "logical_state": "Active",
    "capabilities": [
      "healthy_operations",
      "reset",
      "disable",
      "get_cables_info"
    ],
    "mtu": 2048,
    "peer_port_dname": "L10/U2/17",
    "severity": "Info",
    "active_speed": "HDR",
    "enabled_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR"
    ],
    "supported_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR",
      "NDR"
    ],
    "active_width": "4x",
    "enabled_width": [
      "1x",
      "4x"
    ],
    "supported_width": [
      "1x",
      "2x",
      "4x",
      "8x",
      "12x"
    ],
    "dname": "L10/U1/3",
    "peer_node_name": "mantaray177",
    "peer": "98039b0300a2b814_17",
    "peer_node_guid": "b8599f0300065d16",
    "systemID": "b8599f0300065d16",
    "node_description": "mantaray177:L10/U1/3",
    "name": "98039b0300a2b804_3",
    "module": "N/A",
    "peer_lid": 42368,
    "peer_guid": "98039b0300a2b814",
    "peer_node_description": "mantaray177:L10/U2/17",
    "guid": "98039b0300a2b804",
    "system_name": "mantaray177",
    "system_ip": "0.0.0.0",
    "peer_ip": "0.0.0.0",
    "system_capabilities": [
      "burn_cables_transceivers"
    ],
    "system_mirroring_template": false
  },
  {
    "description": "Switch IB Port",
    "number": 4,
    "external_number": 4,
    "physical_state": "Link Up",
    "path": "default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 4",
    "tier": 3,
    "high_ber_severity": "Critical",
    "lid": 42365,
    "mirror": "disable",
    "logical_state": "Active",
    "capabilities": [
      "healthy_operations",
      "reset",
      "disable",
      "get_cables_info"
    ],
    "mtu": 2048,
    "peer_port_dname": "L10/U2/18",
    "severity": "Info",
    "active_speed": "HDR",
    "enabled_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR"
    ],
    "supported_speed": [
      "SDR",
      "DDR",
      "QDR",
      "FDR",
      "EDR",
      "HDR",
      "NDR"
    ],
    "active_width": "4x",
    "enabled_width": [
      "1x",
      "4x"
    ],
    "supported_width": [
      "1x",
      "2x",
      "4x",
      "8x",
      "12x"
    ],
    "dname": "L10/U1/4",
    "peer_node_name": "mantaray177",
    "peer": "98039b0300a2b814_18",
    "peer_node_guid": "b8599f0300065d16",
    "systemID": "b8599f0300065d16",
    "node_description": "mantaray177:L10/U1/4",
    "name": "98039b0300a2b804_4",
    "module": "N/A",
    "peer_lid": 42368,
    "peer_guid": "98039b0300a2b814",
    "peer_node_description": "mantaray177:L10/U2/18",
    "guid": "98039b0300a2b804",
    "system_name": "mantaray177",
    "system_ip": "0.0.0.0",
    "peer_ip": "0.0.0.0",
    "system_capabilities": [
      "burn_cables_transceivers"
    ],
    "system_mirroring_template": false
  }
]

Get Ports with Cable Information

  • Description – Gets ports with cable Information.

  • Request URL – GET / ufmRest/resources/ports?cable_info=true

  • Parameters - cable_info (optional): Set this flag to true to include cable information in the response.

  • Response

    [
    {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 2,
        "external_number": 2,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/1/2",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 34,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "8",
        "severity": "Info",
        "active_speed": "HDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR",
            "NDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR",
            "NDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "1/1/2",
        "peer_node_name": "r-ufm-sw95",
        "peer": "b8599f0300fc6de4_8",
        "peer_node_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "systemID": "900a840300ac8c40",
        "node_description": "sw-ufm-ndr03:1/1/2",
        "label": "1/1/2",
        "name": "900a840300ac8c40_2",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 31,
        "peer_guid": "b8599f0300fc6de4",
        "peer_node_description": "r-ufm-sw95:8",
        "guid": "900a840300ac8c40",
        "system_name": "sw-ufm-ndr03",
        "system_ip": "10.209.226.152",
        "peer_ip": "10.209.37.95",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null,
        "cable_info": {
            "technology": "Copper cable- unequalized",
            "fw_version": "N/A",
            "serial_number": "MT2137VS00400",
            "part_number": "MCP7Y60-H01A",
            "length": "1.5 m",
            "revision": "A2",
            "temperature": "0C",
            "identifier": "OSFP"
        }
    },
    {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 3,
        "external_number": 3,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/2/1",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 34,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "1/2/2",
        "severity": "Info",
        "active_speed": "NDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR",
            "NDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR",
            "NDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "1/2/1",
        "peer_node_name": "sw-ufm-ndr04",
        "peer": "9c0591030085abc0_4",
        "peer_node_guid": "9c0591030085abc0",
        "systemID": "900a840300ac8c40",
        "node_description": "sw-ufm-ndr03:1/2/1",
        "label": "1/2/1",
        "name": "900a840300ac8c40_3",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 41,
        "peer_guid": "9c0591030085abc0",
        "peer_node_description": "sw-ufm-ndr04:1/2/2",
        "guid": "900a840300ac8c40",
        "system_name": "sw-ufm-ndr03",
        "system_ip": "10.209.226.152",
        "peer_ip": "10.209.226.229",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null,
        "cable_info": {
            "technology": "1310 nm EML",
            "fw_version": "79.252.0",
            "serial_number": "MT2324NS02371",
            "part_number": "MMS4X00-NS",
            "length": "19.4 m",
            "revision": "B1",
            "temperature": "53C",
            "identifier": "OSFP"
        }
    },
    {
        "description": "Switch IB Port",
        "number": 4,
        "external_number": 4,
        "physical_state": "Link Up",
        "path": "default(5) / Switch: sw-ufm-ndr03 / 1/2/2",
        "tier": 3,
        "high_ber_severity": "N/A",
        "lid": 34,
        "mirror": "disable",
        "logical_state": "Active",
        "capabilities": [
            "reset",
            "healthy_operations",
            "disable",
            "get_cables_info"
        ],
        "mtu": 4096,
        "peer_port_dname": "1/2/1",
        "severity": "Info",
        "active_speed": "NDR",
        "enabled_speed": [
            "SDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR",
            "NDR"
        ],
        "supported_speed": [
            "SDR",
            "FDR",
            "EDR",
            "HDR",
            "NDR"
        ],
        "active_width": "4x",
        "enabled_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "supported_width": [
            "1x",
            "2x",
            "4x"
        ],
        "dname": "1/2/2",
        "peer_node_name": "sw-ufm-ndr04",
        "peer": "9c0591030085abc0_3",
        "peer_node_guid": "9c0591030085abc0",
        "systemID": "900a840300ac8c40",
        "node_description": "sw-ufm-ndr03:1/2/2",
        "label": "1/2/2",
        "name": "900a840300ac8c40_4",
        "module": "N/A",
        "peer_lid": 41,
        "peer_guid": "9c0591030085abc0",
        "peer_node_description": "sw-ufm-ndr04:1/2/1",
        "guid": "900a840300ac8c40",
        "system_name": "sw-ufm-ndr03",
        "system_ip": "10.209.226.152",
        "peer_ip": "10.209.226.229",
        "system_capabilities": [
            "burn_cables_transceivers",
            "ssh",
            "sysinfo",
            "reboot",
            "mark_device_unhealthy",
            "collect_system_dump",
            "burn_cables_transceivers",
            "sw_upgrade",
            "collect_system_dump",
            "Provisioning"
        ],
        "system_mirroring_template": false,
        "hw_technology": null,
        "cable_info": {
            "technology": "1310 nm EML",
            "fw_version": "79.252.0",
            "serial_number": "MT2324NS02371",
            "part_number": "MMS4X00-NS",
            "length": "6.6 m",
            "revision": "B1",
            "temperature": "53C",
            "identifier": "OSFP"
        }
    }
]

  • Status Codes:

    • 200-OK
