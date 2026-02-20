NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.24.1
System Log REST API

This API allows users to access and update the system log configurations in UFM.

Get Syslog Configurations

  • URL – GET /ufmRest/app/syslog

  • Request Data – N/A

  • Response Example

    {
   "active":true,
   "destination":"/var/log/",
   "level":"WARNING",
   "ufm_log":true,
   "events_log":false,
   "rest_api_log": false,
   "authentication_service_log": false
 }

  • Response codes –

    • 200 – OK

Update Syslog Configurations

  • URL – PUT /ufmRest/app/syslog

  • Request Data

    {
   "active": false,
   "destination": "local",
   "level":"ERROR",
   "ufm_log":true,
   "events_log":true,
   "rest_api_log": false,
   "authentication_service_log": false
}

  • Note: authentication_service_log is relevant only when the authentication service is enabled.

  • Response Example – N/A

  • Response codes –

    • 200 – OK

    • 400 – BAD REQUEST
