Events REST API

For the full list of UFM supported events, refer to “Supported Traps and Events” section in UFM User Manual document.

  • Description – returns information on all events running in the fabric, or on a specific event using its ID

  • Request URL – GET /ufmRest/app/events

  • Main operations

    • Get all events

    • Get an event using its ID

    • Trigger external event

    • Trigger external events

Get All Events

  • Description – Returns information on all events running in the fabric

  • Request URL – GET /ufmRest/app/events

  • Request Content Type – Application/json

  • Response

    [
   {
      "id":97213,
      "name":"MCast Group Deleted",
      "type":"Site",
      "event_type":"67",
      "severity":"Info",
      "timestamp":"2024-05-28 08:03:05",
      "counter":"N/A",
      "category":"Fabric Notification",
      "object_name":"default",
      "object_path":"default(2)",
      "write_to_syslog":false,
      "description":"Mcast group is deleted: ff12601bffff0000, 1fffc6ec2"
   },
   {
      "id":97214,
      "name":"New MCast Group Created",
      "type":"Site",
      "event_type":"66",
      "severity":"Info",
      "timestamp":"2024-05-28 08:03:07",
      "counter":"N/A",
      "category":"Fabric Notification",
      "object_name":"default",
      "object_path":"default(2)",
      "write_to_syslog":false,
      "description":"New MCast group is created: ff12601bffff0000, 1fffc6ec2"
   }
]

  • Possible Filters

    • object_name – filters by object name

    • type – filters by type

    • category – filters by category

    • severity – filters by severity

    • group – filters events by the group that has caused the event

  • Status Codes

    • 200 – OK

Get Event Using ID

  • Description – returns information on a specific event by its ID

  • Request URL – GET /ufmRest/app/events/<id>

  • Request Content Type – Application/json

  • Response

    {
   "id":97227,
   "name":"New MCast Group Created",
   "type":"Site",
   "event_type":"66",
   "severity":"Info",
   "timestamp":"2024-05-28 08:09:05",
   "counter":"N/A",
   "category":"Fabric Notification",
   "object_name":"default",
   "object_path":"default(2)",
   "write_to_syslog":false,
   "description":"New MCast group is created: ff12601bffff0000, 1ffd9acbf"
}

  • Note – if the <id> parameter is not provided, all events will be listed

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 404 – NOT FOUND—event was not found (by ID)

Trigger External Event

  • Description – Trigger external event in UFM

  • Request URL – POST /ufmRest/app/events/external_event

  • Request Content Type – Application/json

  • Response - Success

  • Request Body

    {
   "event_id":554,
   "external_event_name":"External event new name",
   "external_event_type":"External event type",
   "external_event_source":"External event source",
   "description":"Awsome external event!"
}

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 404 – NOT FOUND—event was not found (by ID)

Trigger External Events

  • Description – Trigger external events in UFM

  • Request URL – POST /ufmRest/app/events/external_events

  • Request Content Type – Application/json

  • Response - Success

  • Request Body

    [
   {
      "event_id":554,
      "external_event_name":"External event new name",
      "external_event_type":"External event type",
      "external_event_source":"External event source",
      "description":"Awsome external event!"
   }
]

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 404 – NOT FOUND—event was not found (by ID)
