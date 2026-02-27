NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.24.2
Jobs REST API

  • Description – these interfaces allow users to retrieve various sorts of jobs data in UFM

  • Request URL – /ufmRest/jobs

  • Main Operations

    Operation

    Request URL

    All jobs

    GET /ufmRest/jobs

    Specific jobs

    GET /ufmRest/jobs/<List of JobIDs>*

    Job information

    GET /ufmRest/jobs/job-id/info

    Job information in JSON

    GET /ufmRest/jobs/job-id/info?type=full_json

    Sub jobs of a specific job

    GET /ufmRest/jobs/job_Id?advanced_information=true

    Parent jobs only

    GET /ufmRest/jobs?parent_id=null

    Jobs for system

    GET /ufmRest/jobs?object_ids=<list_of_systems>*

    Jobs for operation

    GET /ufmRest/jobs?operation=operation_name

    Jobs with a specific status

    GET /ufmRest/jobs?status=job_status

    Update job status

    PUT /ufmrest/jobs/status=Aborted

    Delete a job

    DELETE /ufmRest/jobs/<job-id>

    Abort all jobs

    POST /ufmRest/jobs/abortall

    Note

    *Values are separated with commas. e.g.1,2,3

  • Request Data – N/A

  • Response Example

    {
	"Status": "Completed",
	"Foreground": true,
	"Description": " Shows SNMP settings and status",
	"RelatedObjects": ["10.209.36.140"],
	"Created": "2017-04-25 14:50:29",
	"LastUpdated": "2017-04-25 14:50:36",
	"Summary": "show snmp\n\nSNMP enabled: yes\nSNMP port: 161\nSystem contact: \nSystem         location:
        \n\nRead-only communities:\n public\n\nRead-write communities:\n (none)\n\nInterface         listen
        enabled: yes\nNo Listen Interfaces.\n",
	"CreatedBy": "admin",
	"Progress": 100,
	anemptylistwillbereturned."Operation": "Provisioning",
	"ID": "1.1"
}

    Note

    If an invalid or a non-existing system or job ID were specified, an empty list is returned.

  • Status Codes

    • 200 – successful operation

    • 404 – not found
