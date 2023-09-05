Bug Fixes in This Release
|
Ref. #
|
Description
|
3228893
|
Description: ufm-prolog.sh failure: hostnames are not found in the fabric after reboot
|
Keywords: Hostnames; ufm-prolog.sh, reboot
|
Discovered in Release: 6.10.0
|
3495692
|
Description: UFM Enterprise v6.13.1 server hangs intermittently, blocking UFM REST server, and UFM GUI
|
Keywords: UFM REST, UFM GUI
|
Discovered in Release: 6.13.1
|
N/A
|
Description: Reverted setGuidsForPkey APIs for supporting SHARP reservation (in case it is enabled)
|
Keywords: setGuidsForPkey, SHARP Reservation
|
Discovered in Release: 6.13.1
Note
For an archive of bug fixes from previous releases, please refer to Bug Fixes History.