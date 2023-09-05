Bug Fixes in This Release

NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.13.2-5
Ref. #

Description

3228893

Description: ufm-prolog.sh failure: hostnames are not found in the fabric after reboot

Keywords: Hostnames; ufm-prolog.sh, reboot

Discovered in Release: 6.10.0

3495692

Description: UFM Enterprise v6.13.1 server hangs intermittently, blocking UFM REST server, and UFM GUI

Keywords: UFM REST, UFM GUI

Discovered in Release: 6.13.1

N/A

Description: Reverted setGuidsForPkey APIs for supporting SHARP reservation (in case it is enabled)

Keywords: setGuidsForPkey, SHARP Reservation

Discovered in Release: 6.13.1

Note

For an archive of bug fixes from previous releases, please refer to Bug Fixes History.
