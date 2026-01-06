NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.15.16 LTS (2023 LTS U6)
Appendix: SM Default Files

The SM default files are located under the following paths:

  • Default SM configuration file - /opt/ufm/files/conf/opensm/opensm.conf

  • Default node name map file - /opt/ufm/files/conf/opensm/ib-node-name-map

  • Default partition configuration file - /opt/ufm/files/conf/opensm/partitions.conf

  • Default QOS policy configuration file - /opt/ufm/files/conf/opensm/qos-policy.conf

  • Default prefix routes file - /opt/ufm/files/conf/opensm/prefix-routes.conf

  • Default SM log - /opt/ufm/files/log/opensm.log
