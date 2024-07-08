NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.15.6 (2023 LTS U3)
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.15.6 (2023 LTS U3)  Bug Fixes in This Release

Bug Fixes in This Release

Ref #

Description

3851344

Description: Fixed the issue with multiple ports going down simultaneously.

Keywords: Multiple, Ports, Down

Discovered in Release: v6.15.1

3854288

Description: Fixed issue with long debug messages not being sent to remote syslog.

Keywords: Debug, Message, Remote, Syslog

Discovered in Release: v6.15.4

3910040

Description: Fixed issue where UFM events (Links is up / Link is Down) were not shown in the remote syslog

Keywords: UFM Event, Remote, Syslog

Discovered in Release: v6.15.1

3855246

Description: Fixed the issue where the new master node initialization would fail after a power cycle of the old master node.

Keywords: Master, Fail, Power, Cycle

Discovered in Release: v6.15.1

© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Jul 8, 2024
content here