Bug Fixes in This Release
Ref #
Description
3851344
Description: Fixed the issue with multiple ports going down simultaneously.
Keywords: Multiple, Ports, Down
Discovered in Release: v6.15.1
3854288
Description: Fixed issue with long debug messages not being sent to remote syslog.
Keywords: Debug, Message, Remote, Syslog
Discovered in Release: v6.15.4
3910040
Description: Fixed issue where UFM events (Links is up / Link is Down) were not shown in the remote syslog
Keywords: UFM Event, Remote, Syslog
Discovered in Release: v6.15.1
3855246
Description: Fixed the issue where the new master node initialization would fail after a power cycle of the old master node.
Keywords: Master, Fail, Power, Cycle
Discovered in Release: v6.15.1