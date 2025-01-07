NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.19.5
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.19.5  Document Revision History

Document Revision History

Release

Date

Description

6.19.5

Dec 24, 2024

Updated:

6.19.0

Nov 7, 2024

Updated:

Added:

6.18.0

Aug 14, 2024

Updated:

Added:

    Plugins Bundle

    6.17.2

    Jun 24, 2024

    Added bug fix (Ref #3912416) to Bug Fixes in This Release

    Jun 26, 2024

    Updated:

    6.17.1

    May 28, 2024

    Updated:

    Added Fast-API Plugin

    Jun 17, 2024

    • Updated the Fast-API Plugin name

    • Updated Enabling UFM Authentication Server

    6.17.0

    May 7, 2024

    Introduced a minor reorganization of the document.

    Updated:

    Added:

    May 13, 2024

    Updated:

    May 24, 2024

    Updated:

    6.16.0

    Feb 8, 2024

    Updated:

    Added:

    Mar 6, 2024

    Updated:

    6.15.2

    Jan 4, 2024

    Updated:

    Jan 23, 2024

    Added a note to Installation Notes about the UFM SM version

    6.15.1

    Dec 14, 2023

    Updated:

    Added:

    Cable Validation Report in Subnet Merger

    Dec 19, 2023

    6.15.0

    Nov 5, 2023

    Updated:

    Added

    6.14.1

    Aug 31, 2023

    Updated:

    Oct 17, 2023

    Updated:

    System Requirements

    6.14.0

    Aug 10, 2023

    Updated:

    Added:

    • Disabling Rest Roles Access Control

    • Enabling Azure AD Authentication

    • Azure AD Authentication

    • Health Policy Management

    • Rest Roles Access Control

    • UFM Factory Reset

    6.13.1

    May 18, 2023

    Updated:

    6.13.0

    May 5, 2023

    Updated:

    Added:

    May 9, 2023

    Updated

    © Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Jan 7, 2025
    content here