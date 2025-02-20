Document Revision History

NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.20.1
Release

Date

Description

6.20.1

Feb 12, 2025

Updated Changes and New Features

Feb 18, 2025

Updated GNMI-Telemetry Plugin

6.20.0

Feb 10, 2025

Updated:

Added:

6.19.0

Nov 7, 2024

Updated:

Added:

6.18.0

Aug 14, 2024

Updated:

Added:

6.17.2

Jun 24, 2024

Added bug fix (Ref #3912416) to Bug Fixes in This Release

Jun 26, 2024

Updated:

6.17.1

May 28, 2024

Updated:

Added Model-2 Plugin

Jun 17, 2024

  • Updated the Model-2 Plugin name

  • Updated Enabling UFM Authentication Server

6.17.0

May 7, 2024

Introduced a minor reorganization of the document.

Updated:

Added:

May 13, 2024

Updated:

May 24, 2024

Updated:

6.16.0

Feb 8, 2024

Updated:

  • In Optional Configurations → Low-Frequency (Secondary) Telemetry - Added the secondary_slvl_support flag and information on the default counters and added

Added:

Mar 6, 2024

Updated:

6.15.2

Jan 4, 2024

Updated:

Jan 23, 2024

Added a note to Installation Notes about the UFM SM version

6.15.1

Dec 14, 2023

Updated:

Added:

Cable Validation Report in Subnet Merger

Dec 19, 2023

6.15.0

Nov 5, 2023

Updated:

  • Azure Authentication Login Page - Introduced new Azure authentication login page

  • Enabling Azure AD Authentication - Added further instructions

  • UFM Logs Tab - Added log occurrences display

Added

6.14.1

Aug 31, 2023

Updated:

Oct 17, 2023

Updated:

System Requirements

6.14.0

Aug 10, 2023

Updated:

Added:

  • Disabling Rest Roles Access Control

  • Enabling Azure AD Authentication

  • Azure AD Authentication

  • Health Policy Management

  • Rest Roles Access Control

  • UFM Factory Reset

6.13.1

May 18, 2023

Updated:

6.13.0

May 5, 2023

Updated:

  • Email - Added time zone preference

Added:

May 9, 2023

Updated
