Threshold-Crossing Events Reference
This reference lists the threshold-based events that UFM supports, each including a set of attributes listed below. You can view these messages through Events & Alarms. For details about configuring notifications for these events, refer to Configuring Event Management.
Event ID: Unique event identifier
Event Name: Short description of the event
To log: A flag which defines whether the event will be sent to UFM events log or not (1 or 0, respectively).
Alarm: A flag which defines whether UFM alarm is generated when the specified event is triggered by UFM (1 means an alarm is generated). Alarms are used to allow a notification with significant indication.
Default Severity: Indicates the alarm severity (Info, Warning, Minor, Critical)
Default Threshold: Event dependent threshold (for example, event occurrence, counter threshold or temperature threshold).
Default TTL: TTL (Alarm Time to Live) sets the time during which the alarm on the event is visible on UFM Web UI. TTL is defined in seconds. CAUTION: Setting the TTL to 0 makes the alarm permanent, meaning that the alarm does not disappear from the Web UI until cleared manually.
Related Object: The object (context) to which the UFM event is related to (port, switch, gateway, grid, etc).
Category: Indicates the category to which the event is related to.
Source: Indicates the origin source of the specified event (SM, Telemetry, Licensing, UFM)
For information about defining event policy, see Configuring Event Management.
Alarm ID
Alarm Name
To Log
Alarm
Default Severity
Default Threshold
Default TTL
Related Object
Category
Source
64
GID Address In Service
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
SM
65
GID Address Out of Service
1
1
Warning
1
0
Port
Fabric Notification
SM
66
New MCast Group Created
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
SM
67
MCast Group Deleted
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
SM
110
Symbol Error
1
1
Warning
200
0
Port
Hardware
Telemetry
111
Link Error Recovery
1
1
Minor
1
0
Port
Hardware
Telemetry
112
Link Downed
1
1
Warning
0
0
Port
Hardware
Telemetry
113
Port Receive Errors
1
1
Warning
5
0
Port
Hardware
Telemetry
114
Port Receive Remote Physical Errors
1
1
Minor
5
0
Port
Hardware
Telemetry
115
Port Receive Switch Relay Errors
1
1
Minor
50
0
Port
Fabric Configuration
Telemetry
116
Port Xmit Discards
1
1
Minor
200
0
Port
Communication Error
Telemetry
117
Port Xmit Constraint Errors
1
1
Minor
1
0
Port
Communication Error
Telemetry
118
Port Receive Constraint Errors
1
1
Minor
1
0
Port
Communication Error
Telemetry
119
Local Link Integrity Errors
1
1
Minor
5
0
Port
Hardware
Telemetry
120
Excessive Buffer Overrun Errors
1
1
Warning
1
0
Port
Communication Error
Telemetry
121
VL15 Dropped
1
1
Info
500
0
Port
Communication Error
Telemetry
122
Congested Bandwidth (%) Threshold Reached
1
1
Minor
10
0
Port
Communication Error
Telemetry
123
Port Bandwidth (%) Threshold Reached
1
1
Minor
95
0
Port
Communication Error
Telemetry
130
Non-optimal link width
1
1
Minor
1
0
Port
Hardware
SM
134
T4 Port Congested Bandwidth
1
1
Warning
10
0
Port
Communication Error
Telemetry
141
Flow Control Update Watchdog Timer Expired
1
1
Warning
1
0
Port
Hardware
SM
144
Capability Mask Modified
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
SM
145
System Image GUID changed
1
1
Info
1
0
Port
Communication Error
SM
156
Link Speed Enforcement Disabled
1
0
Critical
0
0
Site
Fabric Notification
SM
250
Running in Limited Mode
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
Licensing
251
Switching to Limited Mode
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
Licensing
252
License Expired
1
1
Warning
1
0
Grid
Maintenance
Licensing
253
Duplicated licenses
1
0
Critical
1
0
Grid
Maintenance
Licensing
254
License Limit Exceeded
1
0
Critical
1
0
Grid
Maintenance
Licensing
255
License is About to Expire
1
0
Warning
1
0
Grid
Maintenance
Licensing
256
Bad M_Key
1
1
Critical
1
0
Port
Security
SM
257
Bad P_Key
1
1
Critical
1
0
Port
Security
SM
258
Bad Q_Key
1
1
Critical
1
0
Port
Security
SM
259
Bad P_Key Switch External Port
1
0
Minor
1
0
Port
Security
SM
271
ISBL LAG Port Up
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
SM
272
ISBL LAG Port Down
0
0
Critical
1
0
Port
Fabric Notification
SM
273
LAG Port Up
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
SM
274
LAG Port Down
0
0
Warning
1
0
Port
Fabric Notification
SM
275
Port Up
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
UFM
276
Port Down
0
0
Warning
1
0
Port
Fabric Notification
UFM
277
Port of LAG Up
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
UFM
278
Port of LAG Down
0
0
Warning
1
0
Port
Fabric Notification
UFM
279
Port of ISBL Up
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
UFM
280
Port of ISBL Down
0
0
Warning
1
0
Port
Fabric Notification
UFM
328
Link is Up
1
0
Info
1
10
Site
Fabric Topology
UFM
329
Link is Down
1
0
Warning
1
10
Site
Fabric Topology
UFM
331
Node is Down
1
0
Warning
1
0
Site
Fabric Topology
UFM
332
Node is Up
1
0
Info
1
0
Site
Fabric Topology
UFM
336
Port Action Succeeded
1
0
Info
1
0
Port
Maintenance
UFM
337
Port Action Failed
0
0
Critical
1
0
Port
Maintenance
UFM
338
Device Action Succeeded
1
0
Info
1
0
Port
Maintenance
UFM
339
Device Action Failed
0
0
Critical
1
0
Port
Maintenance
UFM
344
Partial Switch ASIC Failure
1
1
Critical
1
0
Switch
Maintenance
UFM
352
Network Added
0
0
Info
1
0
Network
Logical Model
UFM
353
Network Removed
0
0
Info
1
0
Network
Logical Model
UFM
380
Switch Upgrade Error
1
1
Critical
1
0
Switch
Maintenance
UFM
381
Switch Upgrade Error
1
1
Critical
1
0
Switch
Maintenance
UFM
382
Module status NOT PRESENT
1
1
Warning
1
0
Switch
Module Status
UFM
383
Host Upgrade Failed
1
1
Warning
1
0
Computer
Maintenance
UFM
384
Switch Module Powered Off
1
1
Info
1
0
Switch
Module Status
UFM
385
Switch FW Upgrade Started
1
0
Info
1
0
Switch
Maintenance
UFM
386
Switch SW Upgrade Started
1
0
Info
1
0
Switch
Maintenance
UFM
387
Switch Upgrade Finished
1
0
Info
1
0
Switch
Maintenance
UFM
388
Host FW Upgrade Started
1
0
Info
1
0
Computer
Maintenance
UFM
389
Host OFED Upgrade Started
1
0
Info
1
0
Computer
Maintenance
Switch
391
Switch Module Removed
1
0
Info
1
0
Switch
Fabric Notification
Switch
392
Module Temperature Threshold Reached (Managed IB switches only)
1
1
Critical
80
0
Module
Hardware
Switch
393
Switch Module Added
1
0
Info
1
0
Switch
Fabric Notification
Switch
394
Module status FAULT
1
1
Critical
1
0
Switch
Module Status
Switch
395
Device Action Started
1
0
Info
1
0
Port
Maintenance
UFM
396
Site Action Started
1
0
Info
1
0
Port
Maintenance
UFM
397
Site Action Failed
0
0
Minor
1
0
Port
Maintenance
UFM
398
Switch Chip Added
1
0
Info
1
0
Switch
Fabric Notification
Switch
399
Switch Chip Removed
1
0
Critical
1
0
Switch
Fabric Notification
Switch
400
Switch Module Replaced
1
0
Info
1
0
Switch
Fabric Notification
Switch
403
Device Pending Reboot
1
1
Warning
0
0
Device
Maintenance
UFM
404
System Information is missing
1
1
Warning
1
0
Switch
Communication Error
UFM
405
Switch Identity Validation Failed
1
1
Warning
1
0
Switch
Communication Error
UFM
406
Switch System Information is missing
1
1
Warning
1
0
Switch
Communication Error
UFM
407
COMEX Ambient Temperature Threshold Reached
1
1
Minor
60
0
Switch
Hardware
Switch
408
Switch is Unresponsive
1
1
Critical
1
0
Switch
Communication Error
UFM
502
Device Upgrade Finished
1
0
Info
1
0
Device
Maintenance
UFM
506
Device Upgrade Finished
1
0
Info
1
0
Device
Maintenance
UFM
508
Core Dump Created
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
SM
510
SM Failover
1
1
Critical
1
0
Grid
Fabric Notification
SM
511
SM State Change
1
1
Info
1
0
Grid
Fabric Notification
SM
512
SM UP
1
1
Info
1
0
Grid
Fabric Notification
SM
513
SM System Log Message
1
1
Minor
1
0
Grid
Fabric Notification
SM
514
SM LID Change
1
1
Warning
1
0
Grid
Fabric Notification
SM
515
Fabric Health Report Info
1
1
Info
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
516
Fabric Health Report Warning
1
1
Warning
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
517
Fabric Health Report Error
1
1
Critical
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
518
UFM-related process is down
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
519
Logs purge failure
1
1
Minor
1
0
Grid
Maintenance
UFM
520
Restart of UFM-related process succeeded
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
521
UFM is being stopped
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
522
UFM is being restarted
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
523
UFM failover is being attempted
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
524
UFM cannot connect to DB
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
525
Disk utilization threshold reached
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
526
Memory utilization threshold reached
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
527
CPU utilization threshold reached
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
528
Fabric interface is down
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
529
UFM standby server problem
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
530
SM is down
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
531
DRBD Bad Condition
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
532
Remote UFM-SM Sync
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
533
Remote UFM-SM problem
1
1
Critical
1
0
Site
Maintenance
UFM
536
UFM Health Watchdog Info
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
537
UFM Health Watchdog Critical
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
538
Time Diff Between HA Servers
1
1
Warning
1
0
Grid
Maintenance
UFM
539
DRBD TCP Connection Performance
1
1
Warning
1
0
Grid
Maintenance
UFM
540
Daily Report Completed successfully
1
0
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
541
Daily Report Completed with Error
1
0
Minor
1
0
Grid
Maintenance
UFM
542
Daily Report Failed
1
0
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
543
Daily Report Mail Sent successfully
1
0
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
544
Daily Report Mail Sent Failed
1
0
Minor
1
0
Grid
Maintenance
UFM
545
SM is not responding
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
546
Management interface is down
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
547
UFM stopped polling SM for updates
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
548
Failed to run generic script test
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
551
General External Event Notification
1
0
Info
0
0
Grid
Maintenance
UFM
552
General External Event Notice
1
0
Minor
0
0
Grid
Maintenance
UFM
553
General External Event Alert
1
0
Warning
0
0
Grid
Maintenance
UFM
554
General External Event Error
1
0
Critical
0
0
Grid
Maintenance
UFM
560
User Connected
1
0
Info
1
0
Grid
Security
UFM
561
User Disconnected
1
0
Info
1
0
Grid
Security
UFM
602
UFM Server Failover
1
1
Critical
1
0
Site
Fabric Notification
UFM
603
Events Suppression
1
0
Critical
0
0
Site
Maintenance
UFM
604
Report Succeeded
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
605
Report Failed
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
606
Correction Attempts Paused
1
0
Warning
1
0
Site
Fabric Notification
UFM
610
Monitoring History Enabled
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
611
Monitoring History Disabled
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
612
Monitoring History Bad Connection
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
613
Monitoring History Connection Established
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
614
Monitoring History Inconsistent Version
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
615
Monitoring History Failed save metadata
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
616
Monitoring History Failed update metadata
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
617
Monitoring History Failed save data
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
618
Monitoring History Failed get metadata
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
619
Monitoring History Failed get data
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
620
Monitoring History Failed remove file
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
621
Monitoring History version not matches UFM version
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
622
Monitoring History Purge DB Occurred
1
1
Warning
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
623
Monitoring History Migration is not completed
1
1
Warning
1
0
Grid
Maintenance
UFM
624
Monitoring History partition utilization threshold reached
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
625
Monitoring History local report files are about to be cleaned
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
626
Monitoring History oldest DB table is about to be removed
1
1
Info
1
0
Grid
Maintenance
UFM
627
Monitoring History partition is not mounted
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
701
Non-optimal Link Speed
1
1
Minor
1
0
Port
Hardware
UFM
702
Unhealthy IB Port
1
1
Warning
1
0
Port
Hardware
UFM
703
Fabric Collector Connected
1
0
Info
1
0
Grid
Maintenance
SM
704
Fabric Collector Disconnected
1
1
Critical
1
0
Grid
Maintenance
UFM
750
High data retransmission count on port
1
1
Warning
500
0
Port
Hardware
SM
901
Fabric Configuration Started
1
1
Info
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
902
Fabric Configuration Completed
1
1
Info
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
903
Fabric Configuration Failed
1
1
Critical
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
904
Device Configuration Failure
1
1
Critical
1
0
Device
Fabric Notification
UFM
905
Device Configuration Timeout
1
1
Critical
1
0
Device
Fabric Notification
UFM
906
Provisioning Validation Failure
1
1
Critical
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
907
Switch is Down
1
1
Critical
1
120
Site
Fabric Topology
UFM
908
Switch is Up
1
1
Info
1
120
Site
Fabric Topology
UFM
909
Director Switch is Down
1
1
Critical
1
300
Site
Fabric Topology
UFM
910
Director Switch is Up
1
1
Info
1
300
Site
Fabric Topology
UFM
911
Module Temperature Low Threshold Reached (Unmanaged IB switches only)
1
1
Warning
0
0
Module
Hardware
Telemetry
912
Module Temperature High Threshold Reached (Unmanaged IB switches only)
1
1
Critical
0
0
Module
Hardware
Telemetry
913
Module High Voltage
1
1
Warning
15
0
Switch
Module Status
Telemetry
914
Module High Current
1
1
Warning
10
0
Switch
Module Status
Telemetry
915
Critical BER reported
1
1
Critical
10
0
PORT
Hardware
Telemetry
916
High BER reported
1
1
Warning
10
0
PORT
Hardware
Telemetry
917
Critical Symbol BER reported
1
1
Critical
10
0
PORT
Hardware
Telemetry
918
High Symbol BER reported
1
1
Warning
10
0
PORT
Hardware
Telemetry
919
Cable Temperature High
1
1
Critical
0
0
Port
Hardware
UFM
920
Cable Temperature Low
1
1
Critical
0
0
Port
Hardware
UFM
921
Fan Speed Below Minimum Threshold
1
1
Warning
0
0
Module
Hardware
UFM
922
Fan Speed Above Maximum Threshold
1
1
Critical
0
0
Module
Hardware
UFM
1257
VPort P_key Violation
1
1
Critical
0
0
Port
Security
UFM
1258
VPort Q_Key Violation
1
1
Critical
0
0
Port
Security
UFM
1300
SA Key violation
1
1
Critical
5
0
Port
Security
SM
1301
SGID Spoofed
1
1
Critical
5
0
Port
Security
SM
1302
SA High Rate detected
1
1
Warning
5
0
Port
Security
SM
1303
Multicast subscriptions over limit
1
1
Critical
5
0
Port
Security
SM
1304
Service Record subscriptions over limit
1
1
Critical
5
0
Port
Security
SM
1305
Event subscriptions over limit
1
1
Warning
5
0
Port
Security
SM
1306
Unallowed SM was detected in the fabric
1
1
Critical
0
0
Port
Fabric Notification
SM
1307
SMInfo SET request was received from unallowed SM
1
1
Critical
0
0
Port
Fabric Notification
SM
1309
SM was detected with non-matching SMKey
1
1
Critical
0
0
Port
Fabric Notification
SM
1310
Duplicated node GUID was detected
1
1
Critical
1
0
Device
Fabric Notification
SM
1311
Duplicated port GUID was detected
1
1
Critical
1
0
Port
Fabric Notification
SM
1312
Switch was Rebooted
1
1
Info
1
0
Device
Fabric Notification
UFM
1315
Topo Config File Error
1
1
Critical
1
0
Grid
Fabric Notification
UFM
1316
Topo Config Subnet Mismatch
1
1
Critical
1
0
Grid
Fabric Notification
Topodiff
1321
Link Flaps
1
0
Warning
0
10
Site
Fabric Topology
SM
1322
IB Mad Keys Periodic Update
1
0
Info
0
0
Site
Fabric Notification
SM
1400
High Ambient Temperature
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1401
High Fluid Temperature
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1402
Low Fluid Level
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1403
Low Supply Pressure
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1404
High Supply Pressure
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1405
Low Return Pressure
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1406
High Return Pressure
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1407
High Differential Pressure
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1408
Low Differential Pressure
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1409
System Fail Safe
1
1
Warning
0
0
Switch
Hardware
Switch
1410
Fault Critical
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1411
Fault Pump1
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1412
Fault Pump2
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1413
Fault Fluid Level Critical
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1414
Fault Fluid Over Temperature
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1415
Fault Primary DC
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1416
Fault Redundant DC
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1417
Fault Fluid Leak
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1418
Fault Sensor Failure
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1419
Cooling Device Monitoring Error
1
0
Critical
0
0
Grid
Hardware
Switch
1420
Cooling Device Communication Error
1
1
Critical
0
0
Switch
Hardware
Switch
1500
New Cable Detected
1
0
Info
1
0
Site
Security
UFM
1502
Cable detected in a new location
1
0
Warning
1
0
Site
Security
UFM
1503
Duplicate Cable Detected
1
0
Critical
1
0
Site
Security
UFM
1504
SHARP Allocation Succeeded
0
0
Info
1
0
Grid
SHARP
SHARP
1505
SHARP Allocation Failed
0
0
Warning
1
0
Grid
SHARP
SHARP
1506
SHARP Deallocation Succeeded
0
0
Info
1
0
Grid
SHARP
SHARP
1507
SHARP Deallocation Failed
0
0
Warning
1
0
Grid
SHARP
SHARP
1508
Device Collect System Dump Started
1
0
Info
1
0
Device
Maintenance
UFM
1509
Device Collect System Dump Finished
1
0
Info
1
0
Device
Maintenance
UFM
1510
Device Collect System Dump Error
1
1
Critical
1
0
Device
Maintenance
UFM
1511
Virtual Port Added
1
0
Info
1
0
Port
Fabric Notification
SM
1512
Virtual Port Removed
0
0
Warning
1
0
Port
Fabric Notification
SM
1513
Burn Cables Transceivers Started
0
0
Info
1
0
Device
Maintenance
UFM
1514
Burn Cables Transceivers Finished
0
0
Info
1
0
Device
Maintenance
UFM
1515
Burn Cables Transceivers Failed
0
1
Warning
1
0
Device
Maintenance
UFM
1516
Activate Cables Transceivers FW Finished
0
0
Info
1
0
Device
Maintenance
UFM
1517
Activate Cables Transceivers FW Failed
0
0
Warning
1
0
Device
Maintenance
UFM
1520
Aggregation Node Discovery Failed
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1521
Job Started
0
0
Info
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1522
Job Ended
0
0
Info
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1523
Job Start Failed
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1524
Job Error
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1525
Trap QP Error
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1526
Trap Invalid Request
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1527
Trap Sharp Error
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1528
Trap QP Alloc timeout
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1529
Trap AMKey Violation
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1530
Unsupported Trap
0
0
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1531
Reservation Updated
0
0
Info
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1532
Sharp is not Responding
0
1
Critical
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1533
Agg Node Active
0
0
Info
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1534
Agg Node Inactive
0
0
Warning
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1535
Trap AMKey Violation Triggered by AM
0
0
Warning
1
0
SHARP AM
SHARP
SHARP
1550
Guids Were Added to Pkey
0
0
Info
1
0
Port
Fabric Configuration
UFM
1551
Guids Were Removed from Pkey
0
0
Info
1
0
Port
Fabric Configuration
UFM
1552
Missing HCAs Assignments to PKey
1
1
Warning
0
0
Port
Security
UFM
1553
GUID to Pkey with Index0
1
1
Warning
0
0
Port
Security
UFM
1554
XDR flag disabled
1
0
Warning
0
0
Site
Fabric Notification
SM
1600
VS/CC Classes Key Violation
0
0
Warning
1
0
Port
Security
SM
1601
Tenant Access Violation
0
0
Warning
1
0
Port
Security
SM
1602
PCI Speed Degradation Warning
1
1
Critical
1
0
Port
Hardware
UFM
1603
PCI Width Degradation Warning
1
1
Critical
1
0
Port
Hardware
UFM
1604
Non-optimal aggregated port bandwidth
1
1
Warning
1
0
Port
Hardware
UFM
1605
Routing Engine Action Remove
1
1
Warning
1
0
Switch
Fabric Notification
UFM
1606
Routing Engine Action Recover
1
1
Info
1
0
Switch
Fabric Notification
UFM
1607
Topology compare Report completed successfully
1
0
Info
0
0
Site
Fabric Notification
UFM
1608
Topology compare Report completed with errors
1
1
Warning
0
0
Site
Fabric Notification
UFM
1609
In Service Switch Upgrade isolate action
1
1
Warning
1
0
Switch
Fabric Notification
UFM
1610
In Service Switch Upgrade deisolate action
1
1
Info
1
0
Switch
Fabric Notification
UFM
1611
Different SM configuration values across the fabric
1
0
Warning
0
0
Site
Fabric Notification
UFM
1612
Database File is Corrupted
1
1
Critical
0
10
Grid
Maintenance
UFM