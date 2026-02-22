NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.24.1
Installation and Uninstallation

UFM Versions Manager is distributed as part DEB/RPM packages or pre-installed on UFM Appliance 3.5. This page covers installation, upgrade, and uninstallation procedures.

Installation

  1. Install the package. Run:

    OS

    Command

    RHEL/Oracle Linux

    sudo rpm -ivh ufm-versions-mgr-*.x86_64.rpm

    On Ubuntu/Debian

    sudo dpkg -i ufm-versions-mgr_*_amd64.deb

  2. Verify installation. Run:

    ufm_versions_mgr --version

  3. Install the new version. Run:

    OS

    Command

    RHEL/Oracle Linux

    sudo rpm -Uvh ufm-versions-mgr-NEW_VERSION.x86_64.rpm

    On Ubuntu/Debian

    sudo dpkg -i ufm-versions-mgr_NEW_VERSION_amd64.deb

  4. Verify the upgrade. Run:

    ufm_versions_mgr --version

Note

Existing backups are preserved during upgrade.

Uninstallation

  1. Remove the package. Run:

    OS

    Command

    RHEL/Oracle Linux

    		 
    sudo rpm -e ufm-versions-mgr

    On Ubuntu/Debian

    sudo dpkg -r ufm-versions-mgr

  2. Verify the removal. Run:

    which ufm_versions_mgr

Note

Backup data is preserved during uninstall.
