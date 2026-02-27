On This Page
Installation and Uninstallation
UFM Versions Manager is distributed as part DEB/RPM packages or pre-installed on UFM Appliance 3.5. This page covers installation, upgrade, and uninstallation procedures.
Install the package. Run:
OS
Command
RHEL/Oracle Linux
sudo rpm -ivh ufm-versions-mgr-*.x86_64.rpm
On Ubuntu/Debian
sudo dpkg -i ufm-versions-mgr_*_amd64.deb
Verify installation. Run:
ufm_versions_mgr --version
Install the new version. Run:
OS
Command
RHEL/Oracle Linux
sudo rpm -Uvh ufm-versions-mgr-NEW_VERSION.x86_64.rpm
On Ubuntu/Debian
sudo dpkg -i ufm-versions-mgr_NEW_VERSION_amd64.deb
Verify the upgrade. Run:
ufm_versions_mgr --version
Note
Existing backups are preserved during upgrade.
Remove the package. Run:
OS
Command
RHEL/Oracle Linux
sudo rpm -e ufm-versions-mgr
On Ubuntu/Debian
sudo dpkg -r ufm-versions-mgr
Verify the removal. Run:
which ufm_versions_mgr
Note
Backup data is preserved during uninstall.