Appendix – Installation Safety Warnings

Instrucţiuni de instalare Citiţi toate instrucţiunile de instalare înainte de a conecta.

Accidentare cauzată de greutate Apelaţi la un număr suficient de persoane pentru a ridica în siguranţă acest produs.

Echipament greu Acest echipament este greu şi trebuie să fie mutat folosind un dispozitiv mecanic de ridicare pentru a evita producerea de leziuni.

Risc de şoc electric Odată ce modulul ventilator este îndepărtat, pinii electrici sunt accesibili în cavitatea modulului. NU introduceţi instrumente sau părţi din corp în cavitatea modulului ventilator.

Temperatură în exces Acest echipament nu trebuie să fie acţionat într-o zonă unde temperatura ambiantă depăşeşte valoarea maximă recomandată: 45°C (113°F). În plus, pentru a asigura un flux de aer adecvat, lăsaţi un spaţiu liber de cel puţin 8 cm (3 inchi) în jurul fantelor de ventilare.

Suprapunerea cadrului Cadrul nu trebuie să fie suprapus peste niciun alt echipament. În cazul în care cadrul cade, poate cauza leziuni corporale şi deteriorări ale echipamentului.

Conexiunea la o sursă de alimentare electrică suplimentară - pericol electric Acest produs include o sursă de alimentare suplimentară sau un spaţiu gol în locul acesteia. În cazul în care spaţiul pentru sursa de alimentare este gol, nu operaţi produsul când capacul orb este îndepărtat sau nu este fixat în mod sigur.

Siguranţă fuzibilă bipolară/neutră Acest sistem este prevăzut cu siguranţă fuzibilă bipolară/neutră. Îndepărtaţi toate cordoanele de alimentare înainte de a deschide capacul acestui produs sau înainte de a atinge orice componente interne.

Multiple mufe electrice Risc de şoc electric şi pericol electric. Toate aparatele cu alimentare de la reţea sunt independente. Deconectaţi toate sursele de alimentare cu energie pentru a asigura decuplarea în interiorul platformei de comutare.

În timpul descărcărilor electrice - pericol electric În timpul perioadelor cu descărcări electrice luminoase, nu lucraţi cu echipamentul sau nu conectaţi sau deconectaţi cablurile.

Conectarea/deconectarea cablului din cupru Cablurile din cupru sunt grele şi inflexibile, de aceea trebuie să fie ataşate sau detaşate de conectori cu grijă. Consultaţi producătorul de cabluri pentru avertismente/instrucţiuni speciale.

Montarea sau depanarea într-un rack Când acest produs este montat sau depanat într-un rack, trebuie să fie luate măsuri de precauţie speciale pentru a se asigura că sistemul rămâne stabil. În general, trebuie să umpleţi rack-ul cu echipamente începând de jos în sus.

Instalarea echipamentului Acest echipament trebuie să fie instalat, înlocuit şi/sau depanat numai de către personal instruit şi calificat.

Eliminarea echipamentului Eliminarea acestui echipament trebuie să se realizeze în conformitate cu toate legile şi regulamentele naţionale.

Codurile electrice locale şi naţionale Acest echipament trebuie să fie instalat conform codurilor electrice locale şi naţionale.

Codurile ed instalare Acest dispozitiv trebuie să fie instalat în conformitate cu ultima versiune a codurilor electrice naţionale ale ţării în cauză. Pentru America de Nord, echipamentul trebuie să fie instalat conform cerințelor aplicabile din Codul electric naţional al SUA şi Codul electric canadian.

Înlocuirea bateriei Avertisment: Înlocuiţi numai cu o baterie recunoscută UL, certificată pentru curent de încărcare anormal maxim de minimum 4 mA Există risc de explozie în cazul în care bateria este înlocuită cu o baterie necorespunzătoare. Eliminaţi bateriile folosite în conformitate cu instrucţiunile.

Cordon de alimentare electrică înregistrat UL şi certificat CSA Pentru conectarea la o sursă de alimentare pentru America de Nord, selectaţi un cordon de alimentare care este înregistrat UL şi certificat CSA, cu 3 conductoare, [16 AWG], terminat cu o fişă turnată, cu putere nominală egală cu 125 V, [13 A], cu o lungime de minimum 1,5 m [şase picioare], dar nu mai lung de 4,5 m. Pentru conectarea la o sursă de alimentare în Europa, selectaţi un cordon de alimentare care este armonizat la nivel internaţional şi marcat „<HAR>”, cu 3 conductoare, cu minimum 2 fire de 1,0 mm, cu putere nominală egală cu 300 V şi cu o manta izolantă din PVC. Cordonul de alimentare trebuie să fie prevăzut cu o fişă turnată cu putere nominală egală cu 250 V, 10 A.

Curent de scurgere de înaltă frecvenţă Avertisment: Curent de scurgere de înaltă frecvenţă; Împământarea este esenţială înainte de a conecta sursa de alimentare.

Codurile de instalare Acest dispozitiv trebuie să fie instalat în conformitate cu ultima versiune a codurilor electrice naţionale ale ţării în cauză. Pentru America de Nord, echipamentul trebuie să fie instalat conform cerințelor aplicabile din Codul electric naţional al SUA şi Codul electric canadian

Interconectarea unităţilor Cablurile pentru conectarea la unitatea RS232 şi la interfeţele Ethernet trebuie să fie de tipul DP-1 sau DP-2 certificate UL. (Notă- când se regăsesc într-un circuit non-LPS) Protecţie la supracurent: Un dispozitiv de protecţie la supracurent, înregistrat în circuitul de ramificare, uşor accesibil şi cu o putere nominală egală cu 20 A trebuie să fie integrat în cablajul clădirii.

Nu utilizaţi comutatorul ca raft sau spaţiu de lucru Atenţie: Echipamentul montat pe o linie de alunecare/şină nu va fi utilizat ca raft sau spaţiu de lucru. Scopul şinelor nu este de a glisa unitatea de pe rack. Acestea sunt destinate instalării permanente numai la punctul final de oprire şi nu vor fi folosite pentru depanare şi întreţinere

Directiva DEEE În conformitate cu Directiva DEEE 2002/96/CE, toate deşeurile de echipamente electrice şi electronice (EEE) trebuie colectate separat şi nu trebuie eliminate împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Eliminaţi acest produs şi toate componentele sale în mod responsabil şi ecologic.