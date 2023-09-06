UFM Virtualization
|
ufm virtualization enable
Enables discovery of all the virtual ports in the fabric.
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
Disable
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.5.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm virtualization interval
|
Notes
|
ufm virtualization interval <seconds>
Sets the virtual ports discovery interval.
|
Syntax Description
|
seconds
|
Range: 5-86400 seconds
|
Default
|
60
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.5.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm virtualization enable
|
Notes
|
show ufm virtualization
Displays UFM virtualization settings.
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
N/A
|
Configuration Mode
|
Any configuration mode
|
History
|
4.5.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm virtualization enable
|
Notes