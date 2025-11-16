On This Page
UFM Events Forwarder
ufm events-forwarder enable
no ufm events-forwarder enable
Enables events-forwarder.
The no form of the command disables events-forwarder.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
Configuration Mode
config
History
4.4.0
Example
Related Commands
ufm events-forwarder server
show ufm events-forwarder
Notes
ufm events-forwarder server ip <ip-address> port <number>
no ufm events-forwarder server
Configures server IP and port for events forwarder service.
The no form of the command deletes server configuration.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
Configuration Mode
config
History
4.4.0
Example
Related Commands
ufm events-forwarder enable
show ufm events-forwarder
Notes
This configuration can be done only if UFM is stopped
show ufm events-forwarder
Displays UFM events-forwarder status.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
Configuration Mode
config
History
4.4.0
Example
Related Commands
ufm events-forwarder enable
ufm events-forwarder server
Notes
ufm events max-restored <1-1000>
Restores max UFM events.
Syntax Description
max-restored-value
Maximum number of restored events
Default
50
Configuration Mode
config
History
4.8.0
Example
Related Commands
ufm events persistency enable
show ufm events
Notes
ufm events persistency enable
no ufm persistency enable
Enables events persistency
The no form of the command disables UFM persistency
Syntax Description
N/A
Default
Disabled
Configuration Mode
config
History
4.8.0
Example
Related Commands
show ufm events
ufm events max-restored
Notes
show ufm events
Displays UFM events
Syntax Description
N/A
Default
N/A
Configuration Mode
config
History
4.8.0
Example
Related Commands
ufm events persistency enable
ufm events max-restored
Notes