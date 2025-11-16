UFM Virtualization
ufm virtualization enable
no ufm virtualization enable
Enables discovery of all the virtual ports in the fabric.
The no form of the command disables discovery of virtual ports in the fabric.
Syntax Description
N/A
Default
Disable
Configuration Mode
config
History
4.5.0
Example
Related Commands
ufm virtualization interval
Notes
ufm virtualization interval <seconds>
no ufm virtualization interval
Sets the virtual ports discovery interval.
The no form of the command resets this parameter to its default.
Syntax Description
seconds
Range: 5-86400 seconds
Default
60
Configuration Mode
config
History
4.5.0
Example
Related Commands
ufm virtualization enable
Notes
show ufm virtualization
Displays UFM virtualization settings.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
Configuration Mode
Any configuration mode
History
4.5.0
Example
Related Commands
ufm virtualization enable
Notes