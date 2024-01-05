UFM Virtualization
|
ufm virtualization enable
no ufm virtualization enable
Enables discovery of all the virtual ports in the fabric.
The no form of the command disables discovery of virtual ports in the fabric.
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
Disable
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.5.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm virtualization interval
|
Notes
|
ufm virtualization interval <seconds>
no ufm virtualization interval
Sets the virtual ports discovery interval.
The no form of the command resets this parameter to its default.
|
Syntax Description
|
seconds
|
Range: 5-86400 seconds
|
Default
|
60
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.5.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm virtualization enable
|
Notes
|
show ufm virtualization
Displays UFM virtualization settings.
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
N/A
|
Configuration Mode
|
Any configuration mode
|
History
|
4.5.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm virtualization enable
|
Notes