NVIDIA UFM-SDN Appliance Command Reference Guide v4.14.2
UFM Virtualization

ufm virtualization enable

ufm virtualization enable

no ufm virtualization enable

Enables discovery of all the virtual ports in the fabric.

The no form of the command disables discovery of virtual ports in the fabric.

Syntax Description

N/A

Default

Disable

Configuration Mode

config

History

4.5.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # ufm virtualization enable

Related Commands

ufm virtualization interval

Notes

ufm virtualization interval

ufm virtualization interval <seconds>

no ufm virtualization interval

Sets the virtual ports discovery interval.

The no form of the command resets this parameter to its default.

Syntax Description

seconds

Range: 5-86400 seconds

Default

60

Configuration Mode

config

History

4.5.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # ufm virtualization interval 300

Related Commands

ufm virtualization enable

Notes

show ufm virtualization

show ufm virtualization

Displays UFM virtualization settings.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

Configuration Mode

Any configuration mode

History

4.5.0

Example
ufmapl [ mgmt-ha-active ] (config) # show ufm virtualization 
Enabled    : No

Related Commands

ufm virtualization enable

Notes

