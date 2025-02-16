Document Revision History
Revision and
Date
Description
4.15.0-5
Feb 16, 2025
No changes
4.15.0
Feb 8, 2024
No changes
4.14.2
Jan 5, 2024
No changes
4.14.1
Dec 11, 2023
No changes
4.14.0
Nov 5, 2023
No changes
4.13.1
Aug 31, 2023
No changes
4.13.0
Aug 10, 2023
No changes
4.12.1
May 18, 2023
No changes
4.12.0
May 8, 2023
Updated:
Added:
4.11.1
Feb 19, 2023
No changes
4.11.0
Feb 6, 2023
Added ufm unhealthy-ports switch-ports-threshold
Updated example in show ufm unhealthy-ports
4.10.1
Dec, 2022
Added UFM Firmware Management
4.10.0
Oct, 2022
Added:
4.9.0
Jul, 2022
Updated:
4.8.0
Apr, 2022
Added:
Updated:
4.7.0
Dec 3, 2021
Added:
Updated: