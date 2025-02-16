Document Revision History

NVIDIA UFM-SDN Appliance Command Reference Guide v4.15.0-5
Revision and

Date

Description

4.15.0-5

Feb 16, 2025

No changes

4.15.0

Feb 8, 2024

No changes

4.14.2

Jan 5, 2024

No changes

4.14.1

Dec 11, 2023

No changes

4.14.0

Nov 5, 2023

No changes

4.13.1

Aug 31, 2023

No changes

4.13.0

Aug 10, 2023

No changes

4.12.1

May 18, 2023

No changes

4.12.0

May 8, 2023

Updated:

Added:

4.11.1

Feb 19, 2023

No changes

4.11.0

Feb 6, 2023

Added ufm unhealthy-ports switch-ports-threshold

Updated example in show ufm unhealthy-ports

4.10.1

Dec, 2022

Added UFM Firmware Management

4.10.0

Oct, 2022

Added:

4.9.0

Jul, 2022

Updated:

4.8.0

Apr, 2022

Added:

Updated:

4.7.0

Dec 3, 2021

Added:

Updated:
