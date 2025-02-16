On This Page
UFM Audit
ufm track-conf-changes enable
no ufm track-conf-changes enable
Enables UFM configuration changes tracking
The no form of the command disables UFM configuration changes tracking
Syntax Description
N/A
Default
Enabled
Configuration Mode
config
History
4.8
First Release
4.9
Modified command names as follows:
Example
Related Commands
show ufm track-conf-changes
show ufm track-conf-changes
Displays UFM configuration changes tracking settings
Syntax Description
N/A
Default
N/A
Configuration Mode
config
History
4.8
First release
4.9
Modified command name from "show ufm track-sm-conf-change"
to "show ufm track-conf-changes"
Example
Related Commands
ufm track-conf-changes enable
no ufm track-conf-changes enable
