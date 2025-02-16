On This Page
UFM Multi-site Portal
ufm multi-site enable
no ufm multi-site enable
Enables UFM multi-site.
The no form of the command disables UFM multi-site.
Syntax Description
N/A
Default
Disable
Configuration Mode
config
History
4.3.0
Example
Related Commands
show ufm multi-site
Notes
ufm multi-site interval <time>
no ufm multi-site interval
Configures multi-site refresh interval.
The no form of the command resets this parameter to its default value.
Syntax Description
time
60-300 seconds
Default
60
Configuration Mode
config
History
4.3.0
Example
Related Commands
show ufm multi-site
Notes
ufm multi-site port <port-id>
no ufm multi-site port
Configures the port for the multi-site user.
The no form of the command resets this parameter to its default value.
Syntax Description
port-id
ID of port to use
Default
443
Configuration Mode
config
History
4.3.0
Example
Related Commands
show ufm multi-site
Notes
ufm multi-site server {ip <ipv4-address> | ipv6 <ipv6-address> | hostname <name>}
no ufm multi-site server {ip | ipv6 | hostname}
Configures multi-site server characteristics.
The no form of the command clears configurations.
Syntax Description
ip
Configures IPv4 address for server
ipv6
Configures IPv6 address for server
hostname
Configures hostname for server
Default
N/A
Configuration Mode
config
History
4.3.0
Example
Related Commands
show ufm multi-site
Notes
ufm multi-site site-name <site-name>
no ufm multi-site site-name
Sets name for multi-site portal.
The no form of the command clears name for the multi-site portal.
Syntax Description
site-name
Name of site
Default
N/A
Configuration Mode
config
History
4.3.0
Example
Related Commands
show ufm multi-site
Notes
ufm multi-site username <name> password
no ufm multi-site username [password]
Configures value for username.
The no form of the command deletes multi-site user.
Syntax Description
name
Username
password
Configures the login password for the multi-site portal user
Default
Default password: 123456
Configuration Mode
config
History
4.3.0
Example
Related Commands
show ufm multi-site
Notes
show ufm multi-site
Displays UFM multi-site configuration.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
Configuration Mode
Any configuration mode
History
4.5.0
Example
Related Commands
Notes