Bug Fixes in This Release

Ref. #

Description

3187979

Description: Wrong behavior in port failover to second host (instead second bonded port)

Keywords: Wrong behavior, Port, Failover

Discovered in Release: 4.9.0

3234082

Description: UFM WebUI unresponsive after failover issue

Keywords: UFM, WebUI, failover

Discovered in Release: 4.9.0

3199572

Description: Incorrect Tier reporting in the UFM events

Keywords: Tier, Incorrect Report

Discovered in Release: 4.9.0

Note

For an archive of bug fixes from previous releases, please refer to Bug Fixes History.
