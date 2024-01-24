NVIDIA UFM-SDN Appliance User Manual v4.14.2
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM-SDN Appliance User Manual v4.14.2  Document Revision History

Document Revision History

Release

Date

Description

4.14.2
Jan 4, 2024


Updated:


4.14.1
Dec 12, 2023


Updated:

Added:

Cable Validation Report in Subnet Merger


4.14.0
Nov 5, 2023
Updated:

Added


4.13.1
Aug 31, 2023
Updated:

4.13.0
Aug 10, 2023
Updated:

Added:


4.12.1
May 18, 2023
Updated

Added:


4.12.0
Feb 19, 2023
Updated

Added:


4.11.1
Feb 19, 2023


Updated


Mar 16, 2023
Updated Changes and New Features - Added MFT package integration details

4.11.0
Feb 2, 2023


Updated:

Added:

Removed:

  • UFM Logical Elements tab from the Web UI

4.10.1
Dec 1, 2022


Updated the following sections:


Dec 6, 2022
Updated In-Band Firmware Upgrade

Dec 19, 2022
Updated Changes and New Features
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Jan 24, 2024
content here