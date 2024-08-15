UFM Plugins

Plugins Bundle
REST-RDMA Plugin
NDT Plugin
UFM Telemetry Fluentd Streaming (TFS) Plugin
UFM Events Fluent Streaming (EFS) Plugin
UFM Bright Cluster Integration Plugin
UFM Cyber-AI Plugin
Autonomous Link Maintenance (ALM) Plugin
ClusterMinder Plugin
GRPC-Streamer Plugin
Sysinfo Plugin
SNMP Plugin
Packet Mirroring Collector (PMC) Plugin
PDR Deterministic Plugin
GNMI-Telemetry Plugin
UFM Telemetry Manager (UTM) Plugin
UFM Consumer Plugin
Fast-API Plugin
UFM Light Plugin
Key Performance Indexes (KPI) Plugin